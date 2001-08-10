Предпринимателям Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться мерами финансовой поддержки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска информирует о проведении отборов на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, рассказали ТИА "Острова"в городской администрации.
В рамках подпрограммы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы" субъекты малого и среднего предпринимательства могут подать заявки на предоставление следующих субсидий:
- на возмещение части затрат на приобретение и доставку электрической зарядной станции для электротранспорта;
- на возмещение части затрат на приобретение специализированного оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо;
- на возмещение части затрат, связанных с прохождением процедур подтверждения соответствия или получения аттестата, аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами
- на возмещение части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на открытие собственного дела;
- на возмещение части затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Информация об условиях, порядке и сроках проведения отборов доступна для ознакомления на сайте администрации Южно-Сахалинска по вышеуказанным ссылкам.
Прием документов осуществляет по 7 апреля 2023 года включительно отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, кабинет №2 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефону: 300-594 (доб. 2-5).
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