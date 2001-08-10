"Газобетонный завод" на Сахалине внедряет бережливые технологии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники предприятия приступили ко второй фазе нацпроекта "Производительность труда" - "Тиражирование и совершенствование". Отработанные на технологических процессах навыки коллектив применит на других направлениях, рассказали ТИА "Острова" в региональеном министерстве экономического развития.

- Новый проект по оптимизации создали на складе готовой продукции вибропрессованных изделий. Планируем внедрить адресное хранение, провести ABC-анализ, обучить сотрудников базовым инструментам бережливого производства. Конечные цели этого проекта - освобождение площади и уменьшение времени протекания процесса отгрузки товара клиенту, - поделился заместитель начальника производства ООО "Газобетонный завод", руководитель проекта Сергей Степанов.

Первые полгода участия в нацпроекте в компаниях оптимизируют пилотный поток - ключевой внутренний процесс. Для этого на предприятии создают рабочую группу, сотрудников обучают бережливым инструментам.

- "Газобетонный завод" при реализации пилотного потока достиг положительной динамики роста производительности труда. Команду высоко оценила комиссия Федерального центра компетенций при сертификации регионального Центра. Остаётся пожелать удачи всей рабочей группе при открытии и реализации новых проектов, - отметила руководитель регионального Центра компетенций Елена Часникова.

Принять участие в национальном проекте "Производительность труда" могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля. В рамках программы разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, а также экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф.