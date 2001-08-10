В Сахалинской области модернизируют инфраструктуру для обеспечения Курил малотоннажным СПГ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вопросы газификации и развития электроэнергетики Курильских островов в ходе рабочей встречи в Москве обсудили губернатор Валерий Лимаренко и министр энергетики РФ Николай Шульгинов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
Глава Сахалинской области представил федеральному министру программу развития энергетики Курильских островов. Она предполагает увеличение мощностей практически в два раза: с существующих 30 МВт до 50 МВт к 2026 году и с дальнейшим увеличением.
- Курильские острова - стратегически важная территория для нашей страны. Ее развитие является приоритетом. Поэтому важно создать необходимую инфраструктуру, которая будет способствовать повышению качества жизни людей, улучшению инвестиционной привлекательности и появление новых предприятий. Обеспечив Курилы СПГ, мы сможем перевести на газ угольные котельные и дизельные электростанции. Это позволит повысить надежность энергоснабжения, а также улучшить экологическую ситуацию, - отметил Валерий Лимаренко.
Стоимость программы развития энергетики Курильских островов составляет порядка 7 млрд рублей. Из них 6 млрд планируется привлечь из федерального бюджета. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поддержал предложение Сахалинской области.
- Итуруп, Кунашир и Шикотан в совокупности будут потреблять более 35 тысяч тонн СПГ в год. Создаваемый комплекс позволит обеспечить население этих островов доступным природным газом, - подчеркнул Николай Шульгинов. - Программа развития энергетики Курильских островов обеспечит развитие инвестиционных проектов в рыбопромышленном комплексе, туризме, жилищном строительстве, создаст комфортные условия для жизни курильчан. Важно, что энергетика Курильских островов перейдёт на использование газа, тем самым улучшит экологическую ситуацию.
Напомним, в Сахалинской области по инициативе Валерия Лимаренко совместно с Газпромом реализуется масштабная программа газификации. До 2025 года планируется создать техническую возможность для газификации всех районов островной области. В январе этого года уровень газификации Сахалинской области превысил 57%, еще несколько лет назад этот показатель был почти в три раза меньше.
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