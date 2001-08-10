В Южно-Сахалинске в 2023 году состоялась 261 ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжает развиваться ярмарочная деятельность. Обеспечение продовольственной безопасности, доступность товаров - в приоритете правительства Сахалинской области, главы региона Валерия Лимаренко, мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. С января 2023 года в городе проведена уже 261 ярмарка, 29 из них - муниципальные.

Сегодня на территории округа продолжает действовать 9 ярмарочных площадок на 494 торговых места, в том числе 3 - сельскохозяйственные (продовольственные). Организаторами ярмарок являются администрация города, юридические лица, индивидуальные предприниматели. Муниципальная ярмарка - у «Дома торговли» - работает ежедневно.

- В 2023 году в Южно-Сахалинске планируется провести 10 масштабных тематических ярмарок, первая ярмарка будет посвящена Пасхе и пройдет в апреле на площадке у «Дома Торговли» с культурной программой. Также в этом списке, к примеру, ярмарка к 1 мая, ко Дню России, Дню рыбака и Дню торговли, книжная, новогодняя ярмарки. На них традиционно будут организованы концертная программа, мастер-классы развлекательные мероприятия совместно с департаментом культуры, - комментирует заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

В прошлом году в областной столице провели 2711 ярмарок, в том числе 363 - муниципальных, 10 - тематических. Торговля шла и в отдаленных районах - Синегорске, Санаторном, Березняках, Старорусском, Дальнем, Новой Деревне, Ключах и т.д. В 2023 году планируется совершить не менее 300 выездов в отдаленные районы и села.

Сахалинские производители, желающие участвовать в ярмарках, могут обратиться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка и подать заявление. В департаменте регулярно проводятся горячие линии (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=27267).

В рамках ярмарочной торговли горожане могут приобрести свежую рыбу. Администрация Южно-Сахалинска продолжает участвовать в проекте «Региональный продукт «Обеспечение населения Сахалинской области охлажденной, свежевыловленной рыбой». Он призван обеспечить население ассортиментом качественной рыбной продукции с минимальной торговой наценкой.

Мэрией утвержден перечень мест, бесплатно представляемых рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим предприятиям для круглогодичной торговли замороженной, свежевыловленной и охлажденной рыбой — всего 35 мест на 19 площадках (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2366).

В рамках этого проекта с начала 2023 года в Южно-Сахалинске уже продано 47 тонн рыбы, в том числе 45,8 тонны наваги по цене от 60 до 90 руб. за кг. Это на 16 % больше к аналогичному периоду 2022 года (39,5 тонны). Также продано 1,2 тонны камбалы по цене от 60 до 90 руб. за кг.

Всего по итогам 2022 года на торговых городских площадках, в том числе в отдаленных районах, реализовали 119,2 тонны свежевыловленной рыбы, в том числе 47,3 тонны наваги.

Информация о продаже рыбы оперативно размещается на страницах официального сайта администрации, в социальных сетях, а также в СМИ.