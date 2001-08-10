Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области началась процедура добычи нефти и газа на платформах, расположенных на шельфе. Цель проекта – восстановить уровень добычи к максимальным показателям 2022 года.

Сахалинская нефть – это очень важный продукт, который может быть продан другим странам. Начиная с декабря 2022 года, предприниматели, которые добывают эту нефть, вновь начали этим заниматься и стали доставлять ее другим странам. Таким образом, страна готова сотрудничать с другими участниками АТР и продолжать производство этой нефти.

Компания СПГ заработала больше, чем они ожидали в прошлом году. Они заключили новые договоры с партнерами из Японии, это принесло деньги в бюджет. Теперь специалисты надеются, что в этом году цифры будут еще больше.