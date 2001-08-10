Тихоокеанское
информационное агентство
17 Февраля 2023
Сейчас 13:05
74,76|79,98|66,91
Дорожная обстановка в Южно-Сахалинске на 17 февраля
13:26, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

На шельфовых проектах Сахалина возвращается добыча нефти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области началась процедура добычи нефти и газа на платформах, расположенных на шельфе. Цель проекта – восстановить уровень добычи к максимальным показателям 2022 года. 

Сахалинская нефть – это очень важный продукт, который может быть продан другим странам. Начиная с декабря 2022 года, предприниматели, которые добывают эту нефть, вновь начали этим заниматься и стали доставлять ее другим странам. Таким образом, страна готова сотрудничать с другими участниками АТР и продолжать производство этой нефти.

Компания СПГ заработала больше, чем они ожидали в прошлом году. Они заключили новые договоры с партнерами из Японии, это принесло деньги в бюджет. Теперь специалисты надеются, что в этом году цифры будут еще больше.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости экономики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?