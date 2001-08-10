Инвестиции в социальную и коммунальную сферы вырастут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Депутаты областной Думы приняли важное решение. Они решили добавить больше денег в программу, которая помогает Сахалинской области развиваться. Общий объем денег, который теперь поступает в эту программу, увеличится на 7,4 миллиарда рублей в последующие три года. Это значит, что Сахалинская область будет получать больше помощи и она будет развиваться ускоренными темпами.

В 2023 году бюджет государства выделил 645 миллионов рублей на проектирование, создание и обслуживание крупного хирургического комплекса в Южно-Сахалинске, а также на строительство пяти поликлиник, проведение реконструкции систем теплоснабжения в Корсаковском, Долинском и Макаровском районах, а также на обновление сетей водо- и теплоснабжения в центре Южно-Сахалинска. Все эти работы уже идут.