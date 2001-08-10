Земельные вопросы в Сахалинской области решают предприниматели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На семинар «Решение вопросов землепользования в проектной деятельности и строительство коммерческих объектов» пришло большое количество людей, чтобы узнать больше о том, как правильно строить разные здания. Организатором был центр «Мой бизнес», помогающий малым и средним бизнесам.

В семинаре приняли участие эксперты, которые знают достаточно информации о бизнесе. Они рассказали людям что нужно делать, чтобы получить кусок земли для бизнеса. Также, детально пояснили, как можно использовать электронные сервисы, что такое свод инвестиционных правил, и почему он полезен для бизнеса.

В регионе проводятся мероприятия, чтобы поддержать людей, которые хотят начать свой собственный бизнес. Они смогут получить помощь и будут искать улучшение условий, чтобы сделать свой бизнес успешным. Все это происходит благодаря проекту, созданному первым вице-премьером Андреем Белоусовым.