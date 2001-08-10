Тихоокеанское
информационное агентство
17 Февраля 2023
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Дорожная обстановка в Южно-Сахалинске на 17 февраля
13:25, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Новые проекты от «Азбука предпринимателя»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Азбука предпринимателя» – это проект, который помогает людям стартовать в качестве предпринимателя. Этот проект предоставляет участникам доступ к обучению и помогает им настроиться на предпринимательство. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» дал знания еще 46 участникам.

По словам Егора Шашкина, который проводил тренинг, участники программы получили целый набор инструментов, что позволят им в полной мере реализовать свои предпринимательские идеи. Для того, чтобы помочь участникам закрепить полученные знания, тренинг включал в себя игры, командную активность. Но, наиболее важной ценностью, которую участники программы получили, было образование сообщества. Все начали взаимодействовать между собой, обмениваться контактами и увидели в друг друге поддержку, в которой они нуждались.

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