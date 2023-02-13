Нефтеналивной терминал ввели в эксплуатацию в Ильинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благодаря реализации инвестиционного проекта появятся новые рабочие места и будут обеспечены стабильные поставки топлива. Теперь доставлять горючее в Томаринский и Углегорский районы станет возможным по железной дороге. Это безопаснее и дешевле, чем перевозить его с помощью бензовозов по автодорогам. Топливо смогут использовать не только предприятия, но и жители для своих нужд.

Инвестиционный проект реализовала Восточная горнорудная компания. Нефтеналивная эстакада – это альтернативный пусть доставки нефтепродуктов в Углегорский и Томаринский районы. Бензовозы теперь будут проходить меньшее расстояние по пути доставки нефтепродуктов до потребителя. Благодаря этому сократятся вредные выбросы в атмосферу и снизится нагрузка на автомобильные дороги.

Терминал располагается в непосредственной близости от железнодорожной станции Ильинск-Сахалинский. Топливо из железнодорожной цистерны будет перемещаться в бензовоз при помощи сливной эстакады.

– Сейчас доставка жидкого топлива в Углегорский район осуществляется на автоналивных цистернах. Бензовозы передвигаются из Холмска, Корсакова, Невельска. Зимой транспортные артерии часто перекрывают из-за обильных снегопадов, это приводит к сбоям в поставках. Наличие нефтеналивного терминала позволит решить и эту проблему. Но на первом месте, конечно же, экология, – отметил заместитель директора по снабжению Солнцевского угольного разреза Вадим Залуцкий.

– Реализация проекта – важный шаг в сторону улучшения экологической ситуации, и скорейший старт работы эстакады не может не радовать. Помимо бесспорных преимуществ в сфере экологии, немаловажно также создание новых рабочих мест. На терминале выделено 14 вакансий, все уже трудоустроены, трое проходят медкомиссию, – рассказала глава Томаринского района Ольга Манжара.

Ожидается, что первая раскачка топлива на новом терминале состоится уже в этом месяце. Кроме того, Восточная горнорудная компания планирует построить в Ильинском АЗС контейнерного типа. Пять подобных заправочных станций работают в Углегорске, Шахтерске и Бошняково.