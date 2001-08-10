Городских бизнесменов приглашают на семинар по реализации инвестиционных объектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают к участию в семинаре на тему "Решение вопросов землепользования в проектной деятельности и строительство коммерческих объектов". Мероприятие, которое состоится 13 февраля, совместно проведут администрация Южно-Сахалинска и центр "Мой бизнес", рассказали ТИА "Острова" в городской тадминистрации.

Спикерами выступят представители администрации Южно-Сахалинска, министерства инвестиционной политики Сахалинской области, управления Росреестра по Сахалинской области, регионального операционного офиса «Сахалинский» Банк ВТБ (ПАО), эксперты предпринимательского сообщества.

К участию в семинаре приглашаются представители малого и среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска. Он пройдет с 14 до 18 часов в понедельник, 13 февраля, по адресу: Коммунистический пр-кт, д. 18а, 2 этаж («Эвент Холл Хоккайдо»).

Вопросы, которые значатся в программе мероприятия:

1. О своде инвестиционных правил при ведении деятельности;

2. Процедура образования земельных участков. Механизмы предоставления земельных участков для реализации инвестиционных проектов;

3. Информационные ресурсы обеспечения доступа к базе данных о земельных участках и электронные сервисы взаимодействия с органами исполнительной власти;

4. Преодоление административных барьеров в земельных правоотношениях;

5. Основные этапы строительства коммерческого объекта;

6. Строительство коммерческого объекта с привлечением кредитных ресурсов.

Заявки на участие принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации города. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).