Городских бизнесменов приглашают на семинар по реализации инвестиционных объектов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают к участию в семинаре на тему "Решение вопросов землепользования в проектной деятельности и строительство коммерческих объектов". Мероприятие, которое состоится 13 февраля, совместно проведут администрация Южно-Сахалинска и центр "Мой бизнес", рассказали ТИА "Острова" в городской тадминистрации.
Спикерами выступят представители администрации Южно-Сахалинска, министерства инвестиционной политики Сахалинской области, управления Росреестра по Сахалинской области, регионального операционного офиса «Сахалинский» Банк ВТБ (ПАО), эксперты предпринимательского сообщества.
К участию в семинаре приглашаются представители малого и среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска. Он пройдет с 14 до 18 часов в понедельник, 13 февраля, по адресу: Коммунистический пр-кт, д. 18а, 2 этаж («Эвент Холл Хоккайдо»).
Вопросы, которые значатся в программе мероприятия:
1. О своде инвестиционных правил при ведении деятельности;
2. Процедура образования земельных участков. Механизмы предоставления земельных участков для реализации инвестиционных проектов;
3. Информационные ресурсы обеспечения доступа к базе данных о земельных участках и электронные сервисы взаимодействия с органами исполнительной власти;
4. Преодоление административных барьеров в земельных правоотношениях;
5. Основные этапы строительства коммерческого объекта;
6. Строительство коммерческого объекта с привлечением кредитных ресурсов.
Заявки на участие принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации города. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
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