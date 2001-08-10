Сахалин активно помогает укреплять экономику России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В октябре прошлого года Международный валютный фонд ожидал падения российской экономики. Спустя несколько месяцев эксперты были вынуждены кардинально изменить мнение относительно российского ВВП. По их расчётам, в 2023 году ВВП России увеличится на 0,3%, что больше осенних прогнозов на 2,6%. Показатель российского ВВП в 2024 году, по мнению ВМФ, вырастет на 2,1% - этот прогноз выше предыдущих расчётов на 0,6%.

Российская экономика – одна из крупнейших в мире и, несмотря на санкции, разрыв торгово-экономических связей с рядом недружественных стран, продолжает набирать обороты. Например, в 2022 году инвестиционная активность только Сахалинской области выросла на 20 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом, показатель больше на 8,3%, он говорит об активной реализации новых инвестпроектов, модернизации предприятий и строительстве инфраструктуры. Если посмотреть на производственные показатели, то добыча угля выросла на 4,6%, а объемы переработки рыбы возросли до 24%.

Своим мнением об экономическом развитии островов поделился заместитель директора Центра стратегического развития Тихоокеанского государственного университета г. Хабаровска, кандидат экономических наук Евгений Иванченко:

- Могу сказать, что Сахалинская область является ярким и креативным регионом. Несмотря на ковидные времена, которые нельзя упускать из виду, а также текущую геополитическую ситуацию и санкции, на островах успешно запущена активная модернизация и диверсификация производств, развивается сопутствующая рыночная инфраструктура. Такие достижения рвут все шаблоны, а возможны только благодаря грамотной работе команды органов государственной власти и предпринимательского сообщества. Считаю, что весь Дальний восток имеет особую экономическую специфику рынка и в дальнейшем сохранит только положительную динамику.

Генеральный директор одного из островных мясоперерабатывающих заводов Алексей Плотников, считает, что успехи отечественных производителей в первую очередь связаны с мощной сплочённостью и ответственностью сотрудников каждого предприятия и страны в целом:

- Да, мы действительно переживаем экстремальный период. Все сопутствующие сложности заставили коллектив сильнее объединиться и искать новые решения. Например, для упаковки некоторой продукции нами использовалась только западная оболочка. В условиях санкций мы вынужденно обратили внимание как на азиатских, так и на отечественных поставщиков – это надежные партнеры. Более того, оборудование в цехах практически все импортное. Недавно произошла поломка одного из станков. Необходимую деталь заказали на одном из Красноярских заводов. По качеству изделие ничуть не уступает заграничному качеству.

Напомним, что в 2023 году инвестиционный капитал Сахалинской области увеличен до 290 млрд рублей. На островах продолжится реализация проектов по строительству нефтегазового индустриального парка, лесоперерабатывающего комплекса, завода по производству модульных докомплектов, пяти рыбоперерабатывающих заводов, агропромышленного парка. Также планируется модернизация Корсаковского морского порта, строительство Поронайского грузового района и создание логистического центра в Южно-Сахалинске и многое другое. Новые проекты станут основой для развития островной и российской экономики на новое десятилетие.