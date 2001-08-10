Граждане-двойники могут сообщить об ошибочном долге на «Госуслугах»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут оперативно решить проблему с помощью нового сервиса на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).
Для этого гражданам необходимо воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».
В заявлении указывается номер исполнительного производства, сведения об отсутствии долга. В качестве доказательства необходимо загрузить скан документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина. Автоматически сформированное заявление поступит в ФССП России.
Это не единственный способ решения проблемы ошибочной идентификации – на сайте Федеральной службы судебных приставов работает новый вид электронных обращений в сервисе «Интернет-приёмная» (www.fssp.gov.ru). Выбрав тему «Я двойник!», заявители оперативно получают обратную связь от ведомства. На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня.
После получения от граждан-двойников копии паспорта, СНИЛС, ИНН, проверки и подтверждения данных судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменит все наложенные на гражданина ограничения.
В случае списания денежных средств со счетов в банках, а также удержаний из заработной платы или иных доходов гражданина судебный пристав примет меры к возврату средств.
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