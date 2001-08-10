По итогам 2022 года Южно-Сахалинск сохраняет лидирующую позицию в регионе по объему торговли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Развитие сферы торговли, обеспечение необходимого уровня товарных запасов для населения - один из важнейших приоритетов в работе администрации Южно-Сахалинска.
На сегодняшний день в областной столице и планировочных районах действуют порядка 2000 магазинов, торговых центров, павильонов и киосков. Учитывая важность стабильного функционирования торговой отрасли, в муниципалитете действует ряд механизмов в данном направлении. Особое внимание уделяется развитию сети социальных магазинов, универсальных ярмарочных площадок и ярмарок выходного дня, поддержке многоформатной торговли, увеличению фирменной сети местных сельхозтоваропроизводителей, реализации проектов «Доступная рыба» и «Региональный продукт».
Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, с каждым годом социальный сегмент торговли растет. На сегодня в областном центре статус «социального» имеют 33 магазина.
Открытие социальных магазинов позволяет жителям приобретать продукты питания из 43 наименований с розничной наценкой не более 15% от оптовой цены. Также в целях стимулирования развития сети социальных магазинов на территории городского округа действует порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли.
Активно развивается и сеть фирменной торговли местных производителей, где горожане могут приобрести продукцию, произведенную на территории Сахалинской области по ценам производителя. На сегодня в областной столице работает 220 таких объектов, 3 из них открылись в 2022 году. Это 9 линеек нестационарных торговых объектов, состоящих из 66 современных торговых павильонов.
Отметим, что в этом году предприниматели активно поддержали инициативу администрации Южно-Сахалинска по обновлению фасадов и за счёт собственных средств приводят внешний вид своих торговых объектов в соответствие с дизайн-кодом городского пространства.
- Отрадно, что бизнес охотно откликнулся на эту идею. Хочу поблагодарить тех, кто подключился к этой работе - сообща мы меняем облик нашего города, приводим к общему стилю не только жилые дома, но и торговые объекты, чтобы Южно-Сахалинск стал еще привлекательнее и уютнее, – отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.
Кроме этого, на территории городского округа создано 9 ярмарочных площадок на 494 торговых места, а также 309 торговых мест продажи продовольственных товаров обеспечено на рынках и ярмарках.
Ярмарочная торговля пользуется широким спросом у населения. В текущем году на территории городского округа проведено 2711 ярмарок, в их числе 363 - муниципальных.
В островной столице продолжается реализация проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», призванный обеспечить население ассортиментом качественной рыбной продукции с минимальной торговой наценкой. В проекте участвует 33 торговых объекта. Торговые точки располагаются в Южно-С ахалинске, планировочных районах и селах городского округа. Все они реализуют населению рыбную продукцию из утвержденного перечня с розничной наценкой не более 15%. Так, в рамках проекта в 2022 году реализовано 197 тонн рыбы. В планах - дальнейшее расширение участников проекта. Широким спросом у горожан пользуются и места продажи свежевыловленной рыбной продукции. В этом году реализовано 119,2 тонн свежевыловленной рыбы.
Добавим также, что одними из эффективных рычагов популяризации местных товаропроизводителей, продвижения рыбной продукции региона на внутреннем и внешних рынках, а также развития гастрономического туризма являются фестивали «Остров Рыба» и «День пельменя», в рамках которых проходят гастромарафоны «Дары морей» и «Пельмень и его друзья». Мероприятия уже стали визитной карточкой Сахалина и вошли в число самых узнаваемых и любимых гастрономических событий региона. Ежегодно в фестивальных мероприятиях в торговле принимают участие десятки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственной и рыбной отраслей, заведения общественного питания.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:27 Сегодня КРДВ разработала модельные бизнес-планы, а также инструкции для участников программы «Гектар» .
11:55 Сегодня По итогам 2022 года Южно-Сахалинск сохраняет лидирующую позицию в регионе по объему торговли
15:12 Сегодня В Южно-Сахалинске наградили победителей конкурса «Благотворитель города»
10:47 Сегодня Дорожные и коммунальные службы Южно-Сахалинска продолжают устранять последствия непогоды
- 18:01 23 Декабря Зарплата бюджетников Сахалина и Курил будет и впредь соответствовать требованиям майских указов президента
14:29 23 Декабря Около ста килограммов пельменей ждут гостей масштабного фестиваля в Южно-Сахалинске
16:28 23 Декабря Новое оборудование внедрили в детской поликлинике Южно-Сахалинска
16:12 23 Декабря В Южно-Сахалинске в этом году построили более 200 тысяч квадратных метров нового жилья
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
Выбор редакции
- 11:20 Сегодня В Южно-Сахалинске школьники подвели итоги своей работы по проектированию остановок
- 13:34 26 Декабря Чехов-центр к Новому году впервые выпустил комикс
- 11:25 21 Декабря "Горный воздух" в Южно-Сахалинске объявил дату открытия зимнего сезона
- 11:50 9 Декабря В Благовещенске на парковке автомобиль провалился под землю
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?