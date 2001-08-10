По итогам 2022 года Южно-Сахалинск сохраняет лидирующую позицию в регионе по объему торговли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Развитие сферы торговли, обеспечение необходимого уровня товарных запасов для населения - один из важнейших приоритетов в работе администрации Южно-Сахалинска.

На сегодняшний день в областной столице и планировочных районах действуют порядка 2000 магазинов, торговых центров, павильонов и киосков. Учитывая важность стабильного функционирования торговой отрасли, в муниципалитете действует ряд механизмов в данном направлении. Особое внимание уделяется развитию сети социальных магазинов, универсальных ярмарочных площадок и ярмарок выходного дня, поддержке многоформатной торговли, увеличению фирменной сети местных сельхозтоваропроизводителей, реализации проектов «Доступная рыба» и «Региональный продукт».

Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, с каждым годом социальный сегмент торговли растет. На сегодня в областном центре статус «социального» имеют 33 магазина.

Открытие социальных магазинов позволяет жителям приобретать продукты питания из 43 наименований с розничной наценкой не более 15% от оптовой цены. Также в целях стимулирования развития сети социальных магазинов на территории городского округа действует порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли.

Активно развивается и сеть фирменной торговли местных производителей, где горожане могут приобрести продукцию, произведенную на территории Сахалинской области по ценам производителя. На сегодня в областной столице работает 220 таких объектов, 3 из них открылись в 2022 году. Это 9 линеек нестационарных торговых объектов, состоящих из 66 современных торговых павильонов.

Отметим, что в этом году предприниматели активно поддержали инициативу администрации Южно-Сахалинска по обновлению фасадов и за счёт собственных средств приводят внешний вид своих торговых объектов в соответствие с дизайн-кодом городского пространства.

- Отрадно, что бизнес охотно откликнулся на эту идею. Хочу поблагодарить тех, кто подключился к этой работе - сообща мы меняем облик нашего города, приводим к общему стилю не только жилые дома, но и торговые объекты, чтобы Южно-Сахалинск стал еще привлекательнее и уютнее, – отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.

Кроме этого, на территории городского округа создано 9 ярмарочных площадок на 494 торговых места, а также 309 торговых мест продажи продовольственных товаров обеспечено на рынках и ярмарках.

Ярмарочная торговля пользуется широким спросом у населения. В текущем году на территории городского округа проведено 2711 ярмарок, в их числе 363 - муниципальных.

В островной столице продолжается реализация проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», призванный обеспечить население ассортиментом качественной рыбной продукции с минимальной торговой наценкой. В проекте участвует 33 торговых объекта. Торговые точки располагаются в Южно-С ахалинске, планировочных районах и селах городского округа. Все они реализуют населению рыбную продукцию из утвержденного перечня с розничной наценкой не более 15%. Так, в рамках проекта в 2022 году реализовано 197 тонн рыбы. В планах - дальнейшее расширение участников проекта. Широким спросом у горожан пользуются и места продажи свежевыловленной рыбной продукции. В этом году реализовано 119,2 тонн свежевыловленной рыбы.

Добавим также, что одними из эффективных рычагов популяризации местных товаропроизводителей, продвижения рыбной продукции региона на внутреннем и внешних рынках, а также развития гастрономического туризма являются фестивали «Остров Рыба» и «День пельменя», в рамках которых проходят гастромарафоны «Дары морей» и «Пельмень и его друзья». Мероприятия уже стали визитной карточкой Сахалина и вошли в число самых узнаваемых и любимых гастрономических событий региона. Ежегодно в фестивальных мероприятиях в торговле принимают участие десятки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственной и рыбной отраслей, заведения общественного питания.