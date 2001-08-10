КРДВ разработала модельные бизнес-планы, а также инструкции для участников программы «Гектар» .
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) разработала и разместила в открытом доступе модельные бизнес-планы и инструкции по освоению земельных участков, предоставленных в рамках программы «Гектар» на Дальнем Востоке и в Арктике. Проекты разработаны в соответствии с действующим законодательством, а также по наиболее востребованным видам деятельности на бесплатной земле.
«Программа «Гектар» - это возможность быстро, бесплатно, через интернет взять землю и воплотить на ней свои планы. Более 115 тысяч человек уже стали участниками программы. Чтобы сделать весь процесс проще КРДВ создаёт и обновляет информационные материалы, для сопровождения участников программы на всём пути от выбора земли до процесса освоения участка и оформления его в собственность. Инструкции собраны в максимально наглядной форме и актуализируются в соответствии с действующим законодательством», - рассказала Юлия Тищенко, руководитель департамента, отвечающего в КРДВ за реализацию программы «Гектар».
По её словам, материалы можно поделить условно на две группы. В первой - инструкции для того, чтобы максимально эффективно выбрать участок (видеоролик и детальная инструкция как подать заявление на «гектар», принципы выбора земли нужной категории), подключить его к инфраструктуре и обеспечить стройматериалами, упростить процесс освоения и даже создать новое поселение. Вторая группа – это модельные бизнес-решения. Проекты бизнес-планов включают в себя описание и редактируемую финансовую модель. Получив такой шаблон участник программы может внести данные разрабатываемого бизнеса на «гектаре».
«Открыть автомастерскую, запустить пекарню, построить кафе, начать производство мебели или развивать турбазу – для популярных видов предпринимательства на "гектарах" мы разработали модельные бизнес-планы. Они легко настраиваются под конкретный проект и дополняемы действующими в конкретном регионе мерами поддержки. По состоянию на сегодняшний день на сайте КРДВ представлено 16 таких модельных бизнес-решений», - рассказала Юлия Тищенко.
Все материалы доступны также на сайте комплексной поддержки участников программы «Гектар» - ОсвойГектар.РФ. С помощью портала можно не только ознакомиться со справочными материалами, но и получить консультацию эксперта.
Напомним, что программа «Гектар» работает на Дальнем Востоке уже более 6 лет. С августа 2021 года она распространилась на территорию Арктической зоны Российской Федерации. Эксперты отмечают востребованность программы: в целом, на сегодняшний день количество ее участников на Дальнем Востоке и в Арктике превысило 115 тысяч. Люди строят на полученных земельных участках жилье (42% от общего количества участников программы), развивают сельское хозяйство (35%), ведут на земле предпринимательскую деятельность (10%). Реализацию программы в ДФО и в Арктической зоне курирует Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
Материалы размещены на сайте КРДВ и доступны по ссылке: https://erdc.ru/news/krdv-razrabotala-modelnye-biznes-plany-a-takzhe-instruktsii-dlya-uchastnikov-programmy-gektar/
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