Более 200 млн рублей компенсировали сахалинским предпринимателям на развитие бизнеса в 2022 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Субсидии и другие меры поддержки предприниматели и представители власти обсудили на итоговом мероприятии. Сотрудники профильных ведомств рассказали о планах на будущий год, владельцы бизнеса поделились историями успеха, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- Мы регулярно пользуемся мерами государственной поддержки. С них наш путь и начался. Мы получали субсидию в Администрации Южно-Сахалинска, а центр «Мой бизнес» очень помог в обучении. Уже удалось пройти несколько образовательных программ. Как на старте, так и по сей день получаем новые знания и развиваем своё дело, – поделилась владелица женского фитнес-клуба «Тонус» Ольга Паюсова.

Несмотря на значительные экономические изменения в уходящем году, Сахалинская область демонстрирует один из лучших показателей в стране по занятости населения – уровень безработицы составляет менее 0,5%. Сегодня в регионе свыше 260 тысяч человек занятого населения. При этом 30% из них трудоустроены в секторе малого и среднего предпринимательства.

- Для таких предприятий в регионе действуют уникальные меры поддержки, которых нет ни в одном другом субъекте страны. Прежде всего, субсидии. Чрез муниципальные образования мы компенсируем затраты по 25 направлениям – на аренду помещений, приобретение оборудования и другие цели. В этом году на эти цели выделили более 200 млн рублей, - рассказал министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

Глава ведомства отметил, что сегодня в регионе развивается транспортная инфраструктура. Запланирована реконструкция Корсаковского порта и близится к завершению возведение международного аэровокзала. Также в области продолжается строительство индустриальных парков. Один из них объединит компании нефтегазовой отрасли, второй – агропредприятия. Для инвесторов разработан стандарт, который упрощает развивать бизнес на островах. Вместе с этим вокруг крупных проектов всегда сосредотачивается малый и средний бизнес – обеспечивает перевозки, предоставляет персонал и необходимый сервис.

Комплексную поддержку предпринимателям оказывают в центре «Мой бизнес». В 2022 году специалисты оказали руководителям организаций и самозанятым более 5000 консультаций, в том числе оперативно информировали о мерах поддержки в условиях экономических изменений. Сахалинский бизнес получил 450 млн рублей льготного финансирования. При поддержке специалистов центра владельцы компаний заключали экспортные контракты, инвесторы компенсировали затраты на свои проекты, фермеры получали денежные гранты.

Помимо этого, для предпринимателей провели 42 бесплатных обучающих мероприятия. Ряд тренингов и образовательных программ подготовили на следующий год. Следить за анонсами можно на сайте и в телеграм-канале.