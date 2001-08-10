Полмиллиарда рублей льготных займов получили сахалинские предприниматели в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопрос поддержки бизнеса поднял губернатор Валерий Лимаренко в ходе областного совета по инвестиционной деятельности. В 2022 году Сахалинский фонд развития предпринимательства выдал займов общим объёмом на 17 процентов больше, чем годом ранее, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительтсве.

Средний размер займа составил 2,7 млн рублей. Для владельцев собственного дела действуют льготные условия: ставка от 4% годовых для начинающих и социальных предпринимателей, срок до 2 лет на оборотные цели и до 3 лет на инвестиционные. Если необходимо, то предпринимателям также помогут составить финансовую модель для бизнес-проекта.

– С помощью льготных займов сахалинцы и курильчане смогли открыть собственное дело, расширить помещения, сделать ремонт, обновить оборудование. Поддержка предпринимательства в условиях сначала ковида, теперь антироссийских санкций приобрела первостепенное значение. Мы сохраняем и поддерживаем бизнес, который дает рабочие места и стабильную заработную плату жителям нашего региона, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Самозанятый Максим Баев благодаря льготному финансированию открыл школу диджеинга в Южно-Сахалинске. Центр микрохирургии глаза «Финист» закупил новейшее оборудование для лечения детей. А в семейной туристической компании «Сахалинский путеводитель» расширили программу летних экскурсий.

– Заёмные средства – 2 млн рублей – потратили на покупку двух лодок и мотора, экипировку и снаряжение для водных, автомобильных и пеших экскурсий, а также микроавтобус для перевозки путешественников, – рассказал руководитель фирмы.

Как сообщил на инвестсовете директор Сахалинского фонда развития предпринимательства Павел Кононец, в этом году было предоставлено 154 поручительства на сумму 652 млн рублей. Благодаря этому предприниматели смогли привлечь 1,6 млрд рублей заемных средств в коммерческих банках. При поддержке фонда 18 компаний получили компенсацию инвестиционных затрат на сумму свыше 1 млрд рублей. Фермерам предоставили грантов и субсидий на 180 млн рублей. 23 социальных и молодых предпринимателя получили гранты на 10,8 млн рублей. Экспортные компании заключили контракты на 7,6 млн долларов.

Предприниматели могут бесплатно обучить себя и своих сотрудников, получить квалифицированные консультации. В начале следующего года для новичков в бизнесе и самозанятых проведут комплексную обучающую программу по маркетингу, бизнес-планированию, цифровым сервисам. Начинающие предприниматели смогут познакомиться друг с другом и найти пути для сотрудничества. Для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей подготовили проект по наставничеству, а также тренинги по выходу на торговые площадки «Яндекс», Wildberries, а также международные. Для более опытных компаний пройдут программы усовершенствования бизнеса, обучение по земельному праву и строительству коммерческих объектов.

Получить консультацию по вопросам поддержки предпринимательства можно по телефону: 8-800-222-0123. Актуальная информация также размещается на сайте: taplink.cc/mybusiness_65 и в Telegram-канале calendar65.

В ходе заседания также состоялась церемония награждения представителей бизнеса за активное участие в благотворительной деятельности и победителей ежегодного областного конкурса «Благотворитель Сахалинской области».