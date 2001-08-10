Сахалинским предпринимателям рассказали как выстроить систему дружелюбного сервиса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бизнес-наставники из Хабаровска привезли на Сахалин авторскую программу по построении коммуникации с клиентами. Обучение для региональных предпринимателей доступно абсолютно бесплатно в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

– Программа тренинга состоит из 4х блоков: формирование первого впечатления, язык телодвижения, создание атмосферы доверия между людьми и правильная речь. Обучение строится по принципу от простого к сложному. Мы готовы делиться своим опытом, который был наработан годами, главное, чтобы предприниматели внедряли этот опыт у себя в компаниях, – поделился автор тренинга по сервису Евгений Плетнёв.

Тренинг направлен как на руководителей, так и сотрудников предприятий, которые оказывают услуги или работают в розничной торговле. По оценкам разработчиков курса, качественный сервис может помочь бизнесу существенно увеличить продажи.

В 2023 году организатор в лице регионального центра «Мой бизнес» планирует повторить тренинг по сервису, правда в формате 3-дневной конференции. В расширенной программе предпринимателям расскажут о корпоративной культуре, ценообразовании и маркетинговых коммуникациях.

– Мы с мужем занимаемся организацией мероприятий в Южно-Сахалинске, в частности арт-вечеринок. И нам, как развивающимся предпринимателям зачастую не хватает знаний. А благодаря бесплатным мероприятиям центра «Мой бизнес», у нас есть возможность перенимать опыт у экспертов с материка, – рассказала участница тренинга Алилова Дарья.

С начала года Центр поддержки предпринимательства провёл более 40 бесплатных обучающих мероприятий для бизнеса. В первые три месяца 2023 года запланировано проведение еще более 15 бизнес-мероприятий. Узнать подробнее о бесплатных мероприятиях можно по телефону 8 800 222 01 23 (доб.2) или на сайте.