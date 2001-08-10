На Сахалине по железной дороге с начала года перевезли более миллиона тонн грузов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На станциях Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области погрузка за одиннадцать месяцев 2022 года составила 1,2 млн тонн, что на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, рассказали ТИА "Острова" в служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

В ноябре 2022 года погружено 135 тыс. тонн различных грузов (-0,6% к аналогичному периоду 2021 года).

Со станций в Сахалинской области в январе-ноябре отправлено

- каменного угля – 997 тыс. тонн (-14,2% к январю-ноябрю 2021 года);

- нефти и нефтепродуктов – 40 тыс. тонн (+12%);

- строительных грузов – 99 тыс. тонн (рост в 5,7 раза);

- остальные и сборные грузы – 16,8 тыс. тонн (рост в 6 раз).