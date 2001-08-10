Городская дума Южно-Сахалинска приняла бюджет областного центра на 2023 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинством голосов на заседании городской думы Южно-Сахалинска сегодня, 7 декабря, был принят городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Общий объем доходов запланирован в размере 27 млрд. 469,0 млн. рублей, расходная часть - 28 млрд. 861,0 млн. рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Совместно с правительством Сахалинской области, депутатским корпусом и жителями города муниципалитетом проделана большая работа. Проект бюджета сформирован так, что позволяет выполнить все социальные обязательства. Как подчеркнул мэр города Сергей Надсадин, это принципиально важный момент. Так, 67 процентов расходной части городского бюджета будет направлено на социальные цели. Для сравнения, в прошлом году на это направление был заложен 61 процент средств.

– Несмотря на экономическую ситуацию, в городе продолжается строительство и проектирование новых учреждений образования. Сохраняются высокие показатели по жилищному строительству. Мы в тройке лидеров по стране. Кроме того, реализуются крупномасштабные инвестиционные проекты. В частности, компания «Газпром» приняла решение инвестировать средства в строительство крупных спортивных центров международного уровня, – отметил Сергей Надсадин. – Стабильным остается количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса — более 14 тысяч субъектов. Насчитывается более 6 тысяч самозанятых граждан. Это также свидетельствует о том, что население города экономически активно, и, конечно, муниципалитет продолжит всесторонне поддерживать предпринимателей. Также стоит отметить, что в бюджете предусмотрены средства на ремонт дорог и дворов, благоустройство скверов и общественных пространств.

Детальный доклад по итогам социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев депутатам также представил директор департамента экономического развития Павел Павленко. В ходе выступления он отметил, что одной из важнейших задач администрации города является формирование благоприятных условий для улучшения инвестиционной привлекательности города Южно-Сахалинска. На территории городского округа реализуется и планируется к реализации 94 инвестиционных проекта в различных сферах экономики. Это позволит создать более 7 тысяч рабочих мест, что особенно важно в условиях сложившейся экономической ситуации.

За плодотворную работу депутатский корпус и сотрудников администрации города поблагодарил председатель Городской Думы Олег Логачев.

– Принят один из самых важных основополагающих документов для Южно-Сахалинска, которому депутатский корпус посвятил много работы. Социальные гарантии сохранены, переходящие проекты также будут реализованы, в бюджете предусмотрено финансирование этих работ, – сказал Олег Логачев.

– Очень важно, что бюджет основан на положениях народной программы партии «Единая Россия». Волонтеры опросили жителей, зафиксировали предложения горожан, которые были учтены в бюджете. Остаются в приоритете такие направления, как переселение из ветхого и аварийного жилья, газификация, проектирование новых дорог, – отметил депутат, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Городской Думе Николай Артёменко.

Напомним, проект главного финансового документа областного центра был опубликован на официальном сайте администрации города. Ознакомившись с ним, жители могли направить свои предложения. Проект бюджета выносился на повестку Гордумы по экономике и бюджету, также все интересующие вопросы южносахалинцы могли озвучить в ходе публичных слушаний.