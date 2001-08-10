Валерий Лимаренко встретился с руководителями региональных филиалов банков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава региона поблагодарил банки за поддержку инвестиционных проектов и помощь семьям военнослужащих, рассказали ТИА "Острова" в регионалльном правительстве.
Губернатор отметил, что деятельность банков имеет большое значение для развития Сахалинской области и повышения качества жизни людей. Правительство Сахалинской области и финансово-кредитные организации сотрудничают в решении экономических вопросов и реализации многих социальных инициатив.
– Хотел бы сказать слова благодарности нашей банковской системе, которая достойно выдерживает все события, происходящие в мире. Когда этой весной был ажиотажный спрос на наличные деньги, банки не отказали ни одному человеку и работали сверхурочно. Во многом именно такая позиция позволила остановить панику, убедив людей в стабильности ситуации. Банки оказывают содействие предприятиям региона, которые занимаются строительством жилья и социальных объектов. А сегодня помогают нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции, – отметил Валерий Лимаренко.
В октябре этого года был принят Федеральный закон, который дает защитникам и их семьям право на кредитные каникулы. На период участия в СВО можно получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, автокредитам и кредитным картам. В этой связи губернатор попросил представителей банков коротко рассказать, как у них налажена эта работа.
– У нас ведется работа со всеми категориями – военнослужащими по контракту, призванными в рамках частичной мобилизации, добровольцами и членами их семей. По всем заявкам бойцов на кредитные каникулы приняты положительные решения не более чем за два календарных дня. Активно подключаются главы районов. К примеру, недавно с мэром Томари совместно удалось решить очень нестандартный случай в семье мобилизованного, – рассказал директор Сахалинской дирекции по развитию бизнеса филиала банка «Дальневосточный» Александр Пархоменко.
По словам управляющей Южно-Сахалинским отделением ПАО «Сбербанк» Марины Дементьевой, решить вопрос по кредитным каникулам можно, обратившись по телефону всероссийской горячей линии, через мобильное приложение или подав заявку в банке. Не нужно собирать никакого пакета документов – достаточно назвать фамилию, имя, отчество, и заявка принимается в работу. Центр клиенткой поддержки сам запрашивает необходимую информацию в Минобороны.
Совместно с финансово-кредитной организацией сахалинские власти реализуют социально значимые инвестиционные проекты. Среди них – обновление общественного транспорта в Южно-Сахалинске. Уже определена финансовая модель, которая позволит в будущем закупить 100 автобусов, работающих на экологически чистом газовом топливе и электротяге.
– Благодарю правительство Сахалинской области за налаженное взаимодействие с банками. Когда у клиентов возникают сложности с поручительством, финансовым обеспечением сделки, власти региона оперативно решают вопросы, и сделка складывается в короткие сроки, – отметила Марина Дементьева.
Напомним, День банковского работника ежегодно отмечается в России 2 декабря.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
08:48 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовло голосование за самые вкусные пельмени местного производства
- 08:53 Сегодня На Сахалине возобновилось движение по дорогам Оха-Москальво и Оха-Восточное, ранее закрытым из-за метели
- 10:05 Сегодня Дополнительные автобусные остановки появятся в Южно-Сахалинске
10:02 Сегодня Елена Воронюк назначена министром имущественных и земельных отношений Сахалинской области
- 17:11 24 Ноября Мобилизованные сахалинцы учатся корректировать огонь артиллерии
- 15:38 25 Ноября На севера Сахалина ожидается метель и усиление ветра
10:39 24 Ноября Иностранец на Сахалине пообещал обучить вождению островитянку, взял деньги и пропал
09:21 25 Ноября Не дошираком единым или как выжить бедному студенту на Сахалине
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
16:17 17 Ноября Сахалинские артисты выступят перед островными военнослужащими в зоне СВО
- 12:26 18 Ноября Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Выбор редакции
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?