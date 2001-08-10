Валерий Лимаренко встретился с руководителями региональных филиалов банков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона поблагодарил банки за поддержку инвестиционных проектов и помощь семьям военнослужащих, рассказали ТИА "Острова" в регионалльном правительстве.

Губернатор отметил, что деятельность банков имеет большое значение для развития Сахалинской области и повышения качества жизни людей. Правительство Сахалинской области и финансово-кредитные организации сотрудничают в решении экономических вопросов и реализации многих социальных инициатив.

– Хотел бы сказать слова благодарности нашей банковской системе, которая достойно выдерживает все события, происходящие в мире. Когда этой весной был ажиотажный спрос на наличные деньги, банки не отказали ни одному человеку и работали сверхурочно. Во многом именно такая позиция позволила остановить панику, убедив людей в стабильности ситуации. Банки оказывают содействие предприятиям региона, которые занимаются строительством жилья и социальных объектов. А сегодня помогают нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции, – отметил Валерий Лимаренко.

В октябре этого года был принят Федеральный закон, который дает защитникам и их семьям право на кредитные каникулы. На период участия в СВО можно получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, автокредитам и кредитным картам. В этой связи губернатор попросил представителей банков коротко рассказать, как у них налажена эта работа.

– У нас ведется работа со всеми категориями – военнослужащими по контракту, призванными в рамках частичной мобилизации, добровольцами и членами их семей. По всем заявкам бойцов на кредитные каникулы приняты положительные решения не более чем за два календарных дня. Активно подключаются главы районов. К примеру, недавно с мэром Томари совместно удалось решить очень нестандартный случай в семье мобилизованного, – рассказал директор Сахалинской дирекции по развитию бизнеса филиала банка «Дальневосточный» Александр Пархоменко.

По словам управляющей Южно-Сахалинским отделением ПАО «Сбербанк» Марины Дементьевой, решить вопрос по кредитным каникулам можно, обратившись по телефону всероссийской горячей линии, через мобильное приложение или подав заявку в банке. Не нужно собирать никакого пакета документов – достаточно назвать фамилию, имя, отчество, и заявка принимается в работу. Центр клиенткой поддержки сам запрашивает необходимую информацию в Минобороны.

Совместно с финансово-кредитной организацией сахалинские власти реализуют социально значимые инвестиционные проекты. Среди них – обновление общественного транспорта в Южно-Сахалинске. Уже определена финансовая модель, которая позволит в будущем закупить 100 автобусов, работающих на экологически чистом газовом топливе и электротяге.

– Благодарю правительство Сахалинской области за налаженное взаимодействие с банками. Когда у клиентов возникают сложности с поручительством, финансовым обеспечением сделки, власти региона оперативно решают вопросы, и сделка складывается в короткие сроки, – отметила Марина Дементьева.

Напомним, День банковского работника ежегодно отмечается в России 2 декабря.