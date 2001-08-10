Сахалинская область получила еще 1,8 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К сегодняшнему дню на расселение островного аварийного фонда из федерального бюджета направлено 8,3 миллиарда рублей. Всего до конца года Сахалинская область получит 11 миллиардов рублей на эти цели. Претендовать на дополнительную поддержку островному региону позволило досрочное завершение программы расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.
Финансовая помощь предоставляется по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. С привлечением этих средств будут улучшены жилищные условия тех сахалинцев и курильчан, чьи дома были признаны аварийными уже после 1 января 2017 года.
– Сахалинцы и курильчане достойны того, чтобы жить в комфортабельных квартирах. Именно поэтому очень важно, чтобы программа переселения людей из аварийного фонда шла ускоренными темпами. Наши успехи признают на самом высоком уровне. Благодаря этому нам удается получать дополнительное федеральное финансирование. Это существенно расширяет наши возможности. Сегодня строим больше одного квадратного метра на человека в год. Это один из лучших показателей в России, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
По поручению губернатора Валерия Лимаренко в островном регионе значительно активизировали темпы расселения людей из непригодного для проживания фонда. В 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тысяч человек, в 2021 – почти 4 тысячи. В этом году новоселье должны отпраздновать более 5 тысяч сахалинцев и курильчан. Всего в ближайшую пятилетку ключи от квартир получат около 30 тысяч жителей региона.
Переселение людей происходит в порядке признания домов аварийными и подлежащими сносу. В данный момент расселению подлежат дома, признанные аварийными после 2017 года.
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