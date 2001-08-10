В дома первого СНТ на Сахалине пришел газ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Голубым топливом уже пользуются владельцы 25 домов СНТ «Айболит-86» в Южно-Сахалинске. До конца года смогут подключиться 46 домовладений садового некоммерческого товарищества. С одной из семей встретился губернатор Валерий Лимаренко.
– Я поставил задачу максимально газифицировать регион. По всей области идет перевод котельных на газ, голубое топливо приходит в частный сектор, до конца года будут собраны все заявки на догазификацию, чтобы в ближайшие три года газ был везде. СНТ до определенного времени оставались в стороне. Но исключений здесь быть не должно, возможность подключиться к газу должна быть у всех, – отметил Валерий Лимаренко.
По словам представителя СНТ «Айболит-86» Оксаны Гоголевой, основная сложность при подключении товарищества к газопроводу состояла в сборе большого количества документов, в частности на получение техусловий, получении согласия всех собственников участков. Строительство осуществлялось за счет средств членов СНТ (86 участников). На выполнение проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ ушло около 23 миллионов рублей, также владельцам необходимо было оформить земельные участки для строительства, зарегистрировать объекты. Кроме этого, каждый собственник домовладения за свой счет выполнил подготовку внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования.
– Мы начали задумываться о газификации еще в 2014 году. Совсем вплотную занялись вопросом в 2020 году. Было непросто, ведь до нас этого не делал никто в регионе. Сейчас 25 домов уже пользуются газом, до конца года еще 46 участков подключат, остальные в следующем. Большое спасибо специалистам «Газпрома» и властям, они давали подробные разъяснения по многим моментам, помогали сдвинуть с мертвой точки бюрократические процедуры. Но главное, что члены товарищества поверили, они доверили свои деньги на строительство и все получилось, – поделилась представитель СНТ Оксана Гоголева.
– На стадии строительства газопровода и всех сетей как внутри двора, так и в доме, мне это обошлось примерно в 650 тысяч рублей, где-то меньше, просто у меня дом немаленький. 152 тысячи уже компенсировали. Но это все быстро окупится. К примеру, прошлой зимой у меня работал электрокотел и за месяц счет составил 34 тысячи рублей. Здесь я за первые 2 недели использования газа заплатил 1200 рублей. К тому же это не только экономия, но и удобство, экологичность. У соседей, например, уголь дрова, а это все отнимает силы и время, – рассказал владелец дома Андрей Кирилленко.
Валерий Лимаренко поручил профильным ведомства взять на вооружение успешный опыт. По словам и.о. заместителя председателя правительства региона Олега Попова, минэнерго разработает дорожную карту и распространит опыт среди председателей других СНТ. Уже около десятка товариществ изъявили желание газифицировать свои участки.
Напомним, сахалинцам, желающим подключить свои частные дома к сетевому газу, оказываются беспрецедентные меры поддержки. Всем жителям региона возмещают до 152 тысяч рублей на подготовку домовладения к приему газа – проектно-изыскательские работы, строительство фасадных газопроводов, ввод газопроводов в дом, прокладку внутридомовой системы газоснабжения. Помимо этого, в Южно-Сахалинске и Анивском районе льготным категориям граждан компенсируют до 50 тысяч рублей на покупку внутридомового газоиспользующего оборудования – плит, водонагревателей, отопительных котлов, приборов учета потребления газа, безопасности и сигнализации.
Подать заявку на догазификацию можно в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресам в Южно-Сахалинске: проспект Победы, 39 и улица Ленина, 346. Телефоны: +7 (4242) 49–63–33, 49–63–33, 8-800-700-44-99. Также оставить заявку можно Госуслуги и в отделениях МФЦ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
12:12 Сегодня Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
- 10:29 Сегодня Выехал на встречку: в Углегорском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
- 12:39 Сегодня В Приморье и на Сахалине проконтролирован экспорт 542 партий рыбы и морепродуктов
- 11:17 Сегодня Автомобилистов просят учитывать дорожные работы при передвижении по Южно-Сахалинску
12:57 28 Октября Мобилизованные танкисты ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы
16:10 28 Октября Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года
16:16 28 Октября Власти держат на контроле работы по завершению строительства детской школы искусств в Луговом
15:39 28 Октября Часть улицы Крылова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
- 01:53 14 Октября
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 14:06 27 Октября На специальный показ "Подольских курсантов" в Южно-Сахалинск приедет актер Глеб Данилов
- 08:39 24 Октября На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту
- 11:02 20 Октября Участниками "Кубка мэра Южно-Сахалинска" стали свыше 100 юных дзюдоистов
- 11:16 19 Октября "Сахалинские Акулы" – в лидерах посещаемости МХЛ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?