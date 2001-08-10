В дома первого СНТ на Сахалине пришел газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Голубым топливом уже пользуются владельцы 25 домов СНТ «Айболит-86» в Южно-Сахалинске. До конца года смогут подключиться 46 домовладений садового некоммерческого товарищества. С одной из семей встретился губернатор Валерий Лимаренко.

– Я поставил задачу максимально газифицировать регион. По всей области идет перевод котельных на газ, голубое топливо приходит в частный сектор, до конца года будут собраны все заявки на догазификацию, чтобы в ближайшие три года газ был везде. СНТ до определенного времени оставались в стороне. Но исключений здесь быть не должно, возможность подключиться к газу должна быть у всех, – отметил Валерий Лимаренко.

По словам представителя СНТ «Айболит-86» Оксаны Гоголевой, основная сложность при подключении товарищества к газопроводу состояла в сборе большого количества документов, в частности на получение техусловий, получении согласия всех собственников участков. Строительство осуществлялось за счет средств членов СНТ (86 участников). На выполнение проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ ушло около 23 миллионов рублей, также владельцам необходимо было оформить земельные участки для строительства, зарегистрировать объекты. Кроме этого, каждый собственник домовладения за свой счет выполнил подготовку внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования.

– Мы начали задумываться о газификации еще в 2014 году. Совсем вплотную занялись вопросом в 2020 году. Было непросто, ведь до нас этого не делал никто в регионе. Сейчас 25 домов уже пользуются газом, до конца года еще 46 участков подключат, остальные в следующем. Большое спасибо специалистам «Газпрома» и властям, они давали подробные разъяснения по многим моментам, помогали сдвинуть с мертвой точки бюрократические процедуры. Но главное, что члены товарищества поверили, они доверили свои деньги на строительство и все получилось, – поделилась представитель СНТ Оксана Гоголева.

– На стадии строительства газопровода и всех сетей как внутри двора, так и в доме, мне это обошлось примерно в 650 тысяч рублей, где-то меньше, просто у меня дом немаленький. 152 тысячи уже компенсировали. Но это все быстро окупится. К примеру, прошлой зимой у меня работал электрокотел и за месяц счет составил 34 тысячи рублей. Здесь я за первые 2 недели использования газа заплатил 1200 рублей. К тому же это не только экономия, но и удобство, экологичность. У соседей, например, уголь дрова, а это все отнимает силы и время, – рассказал владелец дома Андрей Кирилленко.

Валерий Лимаренко поручил профильным ведомства взять на вооружение успешный опыт. По словам и.о. заместителя председателя правительства региона Олега Попова, минэнерго разработает дорожную карту и распространит опыт среди председателей других СНТ. Уже около десятка товариществ изъявили желание газифицировать свои участки.

Напомним, сахалинцам, желающим подключить свои частные дома к сетевому газу, оказываются беспрецедентные меры поддержки. Всем жителям региона возмещают до 152 тысяч рублей на подготовку домовладения к приему газа – проектно-изыскательские работы, строительство фасадных газопроводов, ввод газопроводов в дом, прокладку внутридомовой системы газоснабжения. Помимо этого, в Южно-Сахалинске и Анивском районе льготным категориям граждан компенсируют до 50 тысяч рублей на покупку внутридомового газоиспользующего оборудования – плит, водонагревателей, отопительных котлов, приборов учета потребления газа, безопасности и сигнализации.

Подать заявку на догазификацию можно в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресам в Южно-Сахалинске: проспект Победы, 39 и улица Ленина, 346. Телефоны: +7 (4242) 49–63–33, 49–63–33, 8-800-700-44-99. Также оставить заявку можно Госуслуги и в отделениях МФЦ.