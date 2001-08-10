Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2022
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12:39, | Новости экономики Сахалина и Курил

В Приморье и на Сахалине проконтролирован экспорт 542 партий рыбы и морепродуктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».


Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области подведены итоги работы на поднадзорной территории (Приморский край, Сахалинская область) с 24 сентября по 30 октября 2022 года.

За прошедшую неделю проконтролирован экспорт 542 партий рыбы и морепродуктов общим весом 17 828,9 тонны.

Должностными лицами отдела во Владивостокском морском рыбном порту проведено 142 осмотра поднадзорной госветнадзору продукции животного происхождения (рыбная, мясная продукция и т. д.), поступающей в Приморский край и отправляемой в другие регионы.

Во Владивостокском морском торговом порту проведено 172 осмотра.

За прошедшую неделю оформлено 475 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине за это время оформлен 51 сертификат формы 5i.

Также оформлено 397 сертификатов здоровья на вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов, в том числе в Сахалинской области – 48. В Китай оформлен 271 сертификат, в Республику Корея – 99, в страны ЕС – 2, во Вьетнам – 10, в Таиланд - 15.

Кроме того, оформлено 245 сертификатов формы 2 при импорте.

Должностными лицами отобрано 263 пробы от подконтрольной продукции, в том числе в рамках проведения мониторинга – 13 проб, по подозрению в ветсанотношении – 1 проба, по усиленному контролю – 7 проб, по обращению владельцев продукции – 242 пробы.

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