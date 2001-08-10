Сахалинские производители участвуют в международных выставках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские производители представили свою продукцию на международной выставке «Seafood Expo Russia». Мероприятие, посвященное рыбной индустрии, прошло в Санкт-Петербурге, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Помимо традиционных рыбных деликатесов сахалинские участники презентовали собственные разработки биологических активных добавок на основе тюленьего жира и ламинарии.
В этом году на выставке были представлены компании ООО «Дивия-Фарм Сахалин», ООО «Кардинал» и «Пасифик Фиш Ресорсес».
Участие в выставке организовано региональным Центром поддержки экспортной деятельности в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Центр оказывает предприятиям комплексную услугу по организации участия в выставке. Она включает в себя оплату регистрационного взноса, застройку и сопровождение стендов, аренду выставочных площадей и оборудования. Основная цель участников выставки – найти иностранных покупателей и заключить экспортные контракты.
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