Сахалинские производители участвуют в международных выставках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские производители представили свою продукцию на международной выставке «Seafood Expo Russia». Мероприятие, посвященное рыбной индустрии, прошло в Санкт-Петербурге, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Помимо традиционных рыбных деликатесов сахалинские участники презентовали собственные разработки биологических активных добавок на основе тюленьего жира и ламинарии.

В этом году на выставке были представлены компании ООО «Дивия-Фарм Сахалин», ООО «Кардинал» и «Пасифик Фиш Ресорсес».

Участие в выставке организовано региональным Центром поддержки экспортной деятельности в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Центр оказывает предприятиям комплексную услугу по организации участия в выставке. Она включает в себя оплату регистрационного взноса, застройку и сопровождение стендов, аренду выставочных площадей и оборудования. Основная цель участников выставки – найти иностранных покупателей и заключить экспортные контракты.