Тихоокеанское
информационное агентство
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14:28, | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ принял заявки на промышленную ипотеку на пять млрд рублей

ВТБ принял заявки на промышленную ипотеку на пять млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За неделю работы по программе промышленной ипотеки ВТБ принял заявки клиентов среднего и малого бизнеса на сумму 5,3 млрд рублей. Условия программы позволяют бизнесу привлекать кредиты на приобретение производственных помещений по ставке 3 – 5% годовых.

Наиболее высокий спрос предпринимателей зафиксирован в Московском регионе, Владимирской, Вологодской, Псковской и Ярославской областях.

«Для ВТБ стратегически важно обеспечить российский бизнес доступным финансированием с использованием всех инструментов господдержки. Мы активно участвовали в разработке и запуске механизма промышленной ипотеки, так как прогнозируем востребованность этого продукта среди заемщиков. В ряду других мер поддержки он простимулирует кредитование среднего и малого бизнеса, повысит устойчивость и снизит риски предприятий этого сегмента», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Промышленная ипотека запущена в России 7 сентября. Программа предусматривает льготное кредитование предприятий на покупку недвижимости для промышленного производства. Кредиты в рамках программы выдаются на срок до семи лет по ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка составляет 3% годовых. Максимальная величина одного кредита − 500 млн рублей.

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