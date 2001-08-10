На Сахалине раздали 10 миллионов рублей грантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 10 миллионов рублей получат молодые сахалинцы и социальные предприниматели на развитие бизнеса. Итоги конкурса на предоставление грантов подвели в регионе. Финансовую поддержку окажут 23 жителям области, которые ведут или только планируют открыть свое дело в сферах дошкольного образования и медицины, консалтинга и других отраслях. Об этом ТИА «Острова» стало известно от министерства экономического развития Сахалинской области.
– Социальные предприниматели получают гранты уже второй год подряд. Они делают свои услуги доступными в том числе для уязвимых категорий населения и, конечно же, достойны поощрения от государства. В этот раз помощь получат 18 таких предпринимателей. Еще пятеро грантополучателей – это молодые люди до 25 лет. Для них такая мера поддержки впервые стартовала в регионе. При этом сумма гранта для всех едина – до 500 тысяч рублей, – рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Ольга Николаева.
Новую меру поддержки молодым владельцам своего дела предоставляют в региональном министерстве экономического развития благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это грант на софинансирование проектов. Средства можно направить на оплату аренды помещения, коммунальных услуг, связи и интернета, приобретение оборудования и мебели, продвижение в СМИ и социальных сетях, а также другие цели.
Свои проекты все грантополучатели накануне защитили перед экспертами, а также прошли бесплатное обучение в центре «Мой бизнес» для того, чтобы хорошо разбираться в условиях ведения собственного дела, актуальных мерах поддержки и нововведениях в законодательстве.
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