Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2022
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13:47, | Новости экономики Сахалина и Курил

Лесникам на Сахалине и Курилах платят почти вдвое меньше, чем другим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В воскресенье, 18 сентября, в России отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Сахалинстат подготовил к этой дате обзор того, в каком состоянии находится отрасль на островах. ТИА «Острова» приводит эти данные.

По данным Статистического регистра Росстата на 1 января 2022 года на территории Сахалинской области по виду экономической деятельности «лесоводство и лесозаготовки» зарегистрировано 46 организаций, по виду «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» - 38 организаций.

В 2021году на территории  Сахалинской области лесовосстановление было проведено на площади 3488,2 гектара,  включая 895,8 гектар путем искусственного лесовосстановеления и 2592,4 гектар  путем естественного. Основным видом возобновления леса остается естественное лесовосстановление.

В январе-июле 2022 года  лесоматериалов необработанных заготовлено 108,02 тыс. плотных куб. метров,  и по сравнению с январем-июлем 2021 года снижение составило 1%.  В том числе заготовлено 90,03 тыс. плотных куб. метров лесоматериалов  хвойных пород (на 4% меньше аналогичного периода прошлого года),  и 16,7 тыс. плотных куб. метров древесины топливной (на 18% больше соответствующего периода предыдущего года).

За этот же период произведено 30,55 тыс. куб. метров лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых,  и по сравнению с январем-июлем 2021 года увеличение составило 6%.

Лесоводством и лесозаготовками в январе-июле 2022 года занимались 903 работника  организаций. Среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых этим видом деятельности в январе-июле 2022 года составила 57,6 тыс. рублей, что в 1,8 раза ниже, чем в среднем по области.  Обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производством изделий из соломки и материалов для плетения были заняты  255 человек, заработная плата которых составляла в среднем 37,7 тыс. рублей, что в 2,7 раза  ниже среднеобластного уровня.

Привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс области является основным условием его дальнейшего экономического развития. В I полугодии 2022 года объем инвестиций в основной капитал организаций лесоводства и лесозаготовок, включая услуги в этой области (без субъектов малого предпринимательства) составил 82,4 млн. рублей.

 

 

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