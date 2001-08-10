Лесникам на Сахалине и Курилах платят почти вдвое меньше, чем другим
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В воскресенье, 18 сентября, в России отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Сахалинстат подготовил к этой дате обзор того, в каком состоянии находится отрасль на островах. ТИА «Острова» приводит эти данные.
По данным Статистического регистра Росстата на 1 января 2022 года на территории Сахалинской области по виду экономической деятельности «лесоводство и лесозаготовки» зарегистрировано 46 организаций, по виду «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» - 38 организаций.
В 2021году на территории Сахалинской области лесовосстановление было проведено на площади 3488,2 гектара, включая 895,8 гектар путем искусственного лесовосстановеления и 2592,4 гектар путем естественного. Основным видом возобновления леса остается естественное лесовосстановление.
В январе-июле 2022 года лесоматериалов необработанных заготовлено 108,02 тыс. плотных куб. метров, и по сравнению с январем-июлем 2021 года снижение составило 1%. В том числе заготовлено 90,03 тыс. плотных куб. метров лесоматериалов хвойных пород (на 4% меньше аналогичного периода прошлого года), и 16,7 тыс. плотных куб. метров древесины топливной (на 18% больше соответствующего периода предыдущего года).
За этот же период произведено 30,55 тыс. куб. метров лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, и по сравнению с январем-июлем 2021 года увеличение составило 6%.
Лесоводством и лесозаготовками в январе-июле 2022 года занимались 903 работника организаций. Среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых этим видом деятельности в январе-июле 2022 года составила 57,6 тыс. рублей, что в 1,8 раза ниже, чем в среднем по области. Обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производством изделий из соломки и материалов для плетения были заняты 255 человек, заработная плата которых составляла в среднем 37,7 тыс. рублей, что в 2,7 раза ниже среднеобластного уровня.
Привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс области является основным условием его дальнейшего экономического развития. В I полугодии 2022 года объем инвестиций в основной капитал организаций лесоводства и лесозаготовок, включая услуги в этой области (без субъектов малого предпринимательства) составил 82,4 млн. рублей.
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