Санкции заставили сахалинское правительство посмотреть на российские турбины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалинской ТЭЦ-1 вводят новые газотурбинные установки. В условиях произошедших ограничений правительство Сахалинской области поручило закупить установки для 5 энергоблока ТЭЦ-1 у отечественного производителя, сообщили ТИА "Острова" в островном министерстве энергетики.

В связи с введением санкционного режима в отношении России ПАО «Сахалинэнерго» не в состоянии обеспечивать регламентные капитальные и средние ремонты газотурбинных установок (ГТУ) Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, несмотря на наличие действующих договоров с подрядной организацией ООО «ДжиИ Рус». Таможенные органы США и Евросоюза отказывают в пропуске деталей ГТУ, которые направляют в Россию. Так как отсутствуют запчасти, проведение ремонта невозможно на территории РФ, дружественных или нейтральных государств.

Установленная мощность Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 455 МВт, в том числе 230 МВт за счет установленных в 2013-2014 годах5 ГТУ.

При существующем режиме работы оборудования, дефицит в энергосистеме возникнет уже начиная с максимумов нагрузки в 4 квартале 2024 года. То есть за 2,5 года необходимо обеспечить замещение выбывающих газотурбинных мощностей Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Сахалинэнерго» в целях недопущения дефицита электрической мощности проработало вопрос ввода новой генерации на базе отечественного оборудования. В рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», заключило контракт с АО «ОДК Авиадвигатель» на поставку двух газотурбинных агрегатов ЭГЭС-25ПА., мощностью 25 МВт каждый – рассказал министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.

Сроки поставки согласно договору:

- первая ГТУ – до 31.08.2023 г., плановый срок ввода в эксплуатацию до 31.01.2024.

- вторая ГТУ – до 31.01.2024.; плановый срок ввода в эксплуатацию до 31.07.2024.