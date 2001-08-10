МТС первой из операторов обеспечила связью ТРЦ «МегаБерезка»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС завершила строительство сети в новом торгово-развлекательном центре ТРЦ «МегаБерезка» в Южно-Сахалинске, площадь которого составляет более 50 тыс. квадратных метров. МТС стала первым оператором связи, обеспечившим стопроцентное внутреннее покрытие «МегаБерезки» голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом на шести этажах, включая цокольный. Также связью было обеспечено пятиэтажное здание парковки.

Посетители «МегаБерезка» благодаря реализации сложного инженерного проекта связи и установке телеком оборудования МТС внутри ТРЦ, получили возможность пользоваться привычными онлайн-сервисами на высоких скоростях: искать в сети информацию и отзывы о понравившихся товарах, отправлять фотографии из примерочных, делиться селфи в соцсетях, совершать покупки с помощью мобильных банков, вызывать такси до места назначения через приложения.

Современные торговые центры строятся из конструкций и материалов не пропускающих сигнал связи. Сигнал с улицы не проходит через большое количество экранирующих элементов, металлические панели и толстые стены. Поэтому МТС построила сеть внутри ТРЦ «МегаБерезка», чтобы обеспечить всех покупателей и арендаторов надежной связью и быстрым мобильным интернетом.

«Здание торгового центра МегаБерезка ― это сложная конструкция из стекла, металла и обшивочных материалов. Эти материалы имеют высокий уровень радиопоглощения, поэтому "гасят" сигнал от внешних базовых станций. Этот проект для нас был интересным с точки зрения имплементации. Наши инженеры разработали масштабный план строительства сети, учитывая все архитектурные особенности «МегаБерезки». У МТС есть большая экспертиза в реализации проектов по внутреннему покрытию важных объектов инфраструктуры городов по всей России, в частности на Сахалине», — рассказала директор МТС в Сахалинской области Ольга Воронкина.

Ранее МТС в Сахалинской области уже реализовала ряд значимых проектов по внутреннему покрытию крупных объектов качественной связью. В их числе ТРЦ «Сити Молл», аквапарк «Аква Сити», ТЦ «Аллея», отели «Paradise Resort Hotel» и «Мега Палас» и другие.