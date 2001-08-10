На ВЭФ-2022 выбрали стартапы, которые получат инвестиции на развитие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках Восточного экономического форума выбрали самые перспективные дальневосточные стартапы. Завершилась деловая программа группы «Интеррос» на площадке VII Восточного экономического форума. Решение о том, какие проекты смогут рассчитывать на инвестиции, 7 сентября принимали эксперты крупнейшего инвестиционного фонда «Восход».

На прошедшей питч-сессии высокотехнологичные стартапы из сфер агротехнологий, медицинских и цифровых технологий выступили перед представителями фонда в формате коротких презентаций. Стартапы при этом находятся на разных стадиях – кто-то только готовит оборудование для демонстраций, а кто-то уже начал продажи своего продукта.

«Для нас ключевое событие – это отбор проектов для инвестирования. Сегодня мы видим здесь как проекты на ранних стадиях, так и уже опытных стартаперов. В целом все представленные инициативы интересны и привлекательны. Хочу отметить, что сегодняшняя питч-сессия носит практический и прикладной характер. Цель ее – начальные этапы инвестирования, а в конечном итоге полноценное финансирование», – отметил на питч-сессии в гостиной «Интерроса» на площадке ВЭФ-2022 генеральный директор фонда Руслан Саркисов, выступивший на мероприятии главным спикером.

Руслан Саркисов рассказал, какими критериями руководствовались эксперты в выборе участников презентации. Было отобрано 9 проектов из 150 заявок – все они основывались на глубокой научной или технологической направленности проектов с потенциально рыночной хорошей перспективой не только для региона, но и для России.

Отобранным компаниям «Восход» предложит продолжить переговоры после ВЭФ: каждый выбранный проект сможет привлечь до 15 миллионов рублей инвестиций.

Группа «Интеррос», главный инвестор фонда «Восход», активно содействует развитию Дальнего Востока и Арктики и повышению инвестиционной привлекательности региона. «Интеррос» намерен стать якорным инвестором территории Дальнего Востока: инвестиции «Интерроса» в венчурный фонд Восход, созданный в сотрудничестве с Минвостокразвития, составили 10 млрд рублей.