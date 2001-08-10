На ВЭФ-2022 выбрали стартапы, которые получат инвестиции на развитие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках Восточного экономического форума выбрали самые перспективные дальневосточные стартапы. Завершилась деловая программа группы «Интеррос» на площадке VII Восточного экономического форума. Решение о том, какие проекты смогут рассчитывать на инвестиции, 7 сентября принимали эксперты крупнейшего инвестиционного фонда «Восход».
На прошедшей питч-сессии высокотехнологичные стартапы из сфер агротехнологий, медицинских и цифровых технологий выступили перед представителями фонда в формате коротких презентаций. Стартапы при этом находятся на разных стадиях – кто-то только готовит оборудование для демонстраций, а кто-то уже начал продажи своего продукта.
«Для нас ключевое событие – это отбор проектов для инвестирования. Сегодня мы видим здесь как проекты на ранних стадиях, так и уже опытных стартаперов. В целом все представленные инициативы интересны и привлекательны. Хочу отметить, что сегодняшняя питч-сессия носит практический и прикладной характер. Цель ее – начальные этапы инвестирования, а в конечном итоге полноценное финансирование», – отметил на питч-сессии в гостиной «Интерроса» на площадке ВЭФ-2022 генеральный директор фонда Руслан Саркисов, выступивший на мероприятии главным спикером.
Руслан Саркисов рассказал, какими критериями руководствовались эксперты в выборе участников презентации. Было отобрано 9 проектов из 150 заявок – все они основывались на глубокой научной или технологической направленности проектов с потенциально рыночной хорошей перспективой не только для региона, но и для России.
Отобранным компаниям «Восход» предложит продолжить переговоры после ВЭФ: каждый выбранный проект сможет привлечь до 15 миллионов рублей инвестиций.
Группа «Интеррос», главный инвестор фонда «Восход», активно содействует развитию Дальнего Востока и Арктики и повышению инвестиционной привлекательности региона. «Интеррос» намерен стать якорным инвестором территории Дальнего Востока: инвестиции «Интерроса» в венчурный фонд Восход, созданный в сотрудничестве с Минвостокразвития, составили 10 млрд рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:31 Сегодня В День города в Южно-Сахалинске усилят меры безопасности
10:30 Сегодня В областной стоматологической поликлинике заработала цифровая зуботехническая лаборатория
09:35 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска зовут кататься на коньках
10:21 Сегодня Газпром разработает обоснование инвестиций в строительство завода по производству нефтепродуктов на Сахалине
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
16:44 2 Сентября На Сахалине женщина подделала документ о рождении ребенка и хотела получить деньги
15:47 2 Сентября В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
Выбор редакции
- 19:28 Вчера ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона
- 17:07 Вчера Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России
- 17:20 6 Сентября Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?