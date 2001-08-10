Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2022
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12:20, | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ профинансирует АО "Дальрыба" для обновления промыслового флота

ВТБ профинансирует АО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ предоставит АО «Дальрыба» кредит на сумму около 600 млн рублей на покупку рыболовного траулера. Соглашение о сотрудничестве стороны заключили на ВЭФ-2022.
 
«Дальрыба» занимается рыбодобычей в районах дальневосточного бассейна, мощности предприятия позволяют осваивать ежегодно до 20 тыс. т морепродуктов. Морозильный рыболовный траулер «Бородино» вместимостью 4,4 тыс. т станет самым большим в составе флота компании. Приобретение позволит предприятию увеличить вылов сырья до 35 тыс. т в Охотском и Беринговом морях.
 
Соглашение о кредитовании на форуме во Владивостоке подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и учредитель АО «Дальрыба» Вячеслав Москальцов.
 
«Рыбная отрасль − одна из преобладающих по объему отраслей в кредитном портфеле ВТБ на Дальнем Востоке. Наша основная задача − финансирование проектов рыбодобывающих предприятий по наращиванию производственных мощностей. В текущей экономической ситуации им необходима системная поддержка для динамичного развития внутреннего спроса и импортозамещения», − прокомментировал Руслан Еременко.
 
«В сегодняшних реалиях развитие рыбодобывающей отрасли невозможно без сотрудничества с финансовыми институтами. Особенно, когда перед компаниями стоят серьезные задачи, такие как обновление флота, развитие перерабатывающих и холодильных мощностей. Наша компания давно работает с различными банками. На сегодня мы выбрали в качестве партнера ВТБ. В банке работают профессионалы, знающие не понаслышке о рыбной отрасли, что позволяет вести открытый и честный диалог», − отметил Вячеслав Москальцов.
 
ВТБ – один из основных финансовых партнеров рыбной отрасли, сельского хозяйства и пищевой промышленности Дальнего Востока. На них приходится около 46 млрд рублей в кредитном портфеле клиентов среднего и малого бизнеса банка в округе. С начала 2022 года объем кредитов предприятий отрасли увеличился на 20%.
 
Справка
АО «Дальрыба» − приморская рыбодобывающая компания, работает с 1959 года. Объекты промысла − минтай, сельдь, треска, северная креветка, крабы. Собственный рыбодобывающий флот предприятия включает три судна, численность сотрудников – 235 человек.

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