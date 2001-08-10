ВТБ профинансирует АО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ предоставит АО «Дальрыба» кредит на сумму около 600 млн рублей на покупку рыболовного траулера. Соглашение о сотрудничестве стороны заключили на ВЭФ-2022.

«Дальрыба» занимается рыбодобычей в районах дальневосточного бассейна, мощности предприятия позволяют осваивать ежегодно до 20 тыс. т морепродуктов. Морозильный рыболовный траулер «Бородино» вместимостью 4,4 тыс. т станет самым большим в составе флота компании. Приобретение позволит предприятию увеличить вылов сырья до 35 тыс. т в Охотском и Беринговом морях.

Соглашение о кредитовании на форуме во Владивостоке подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и учредитель АО «Дальрыба» Вячеслав Москальцов.

«Рыбная отрасль − одна из преобладающих по объему отраслей в кредитном портфеле ВТБ на Дальнем Востоке. Наша основная задача − финансирование проектов рыбодобывающих предприятий по наращиванию производственных мощностей. В текущей экономической ситуации им необходима системная поддержка для динамичного развития внутреннего спроса и импортозамещения», − прокомментировал Руслан Еременко.

«В сегодняшних реалиях развитие рыбодобывающей отрасли невозможно без сотрудничества с финансовыми институтами. Особенно, когда перед компаниями стоят серьезные задачи, такие как обновление флота, развитие перерабатывающих и холодильных мощностей. Наша компания давно работает с различными банками. На сегодня мы выбрали в качестве партнера ВТБ. В банке работают профессионалы, знающие не понаслышке о рыбной отрасли, что позволяет вести открытый и честный диалог», − отметил Вячеслав Москальцов.

ВТБ – один из основных финансовых партнеров рыбной отрасли, сельского хозяйства и пищевой промышленности Дальнего Востока. На них приходится около 46 млрд рублей в кредитном портфеле клиентов среднего и малого бизнеса банка в округе. С начала 2022 года объем кредитов предприятий отрасли увеличился на 20%.

Справка

АО «Дальрыба» − приморская рыбодобывающая компания, работает с 1959 года. Объекты промысла − минтай, сельдь, треска, северная креветка, крабы. Собственный рыбодобывающий флот предприятия включает три судна, численность сотрудников – 235 человек.