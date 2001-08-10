12:20, | Новости экономики Сахалина и Курил
ВТБ профинансирует АО "Дальрыба" для обновления промыслового флота
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ предоставит АО «Дальрыба» кредит на сумму около 600 млн рублей на покупку рыболовного траулера. Соглашение о сотрудничестве стороны заключили на ВЭФ-2022.
«Дальрыба» занимается рыбодобычей в районах дальневосточного бассейна, мощности предприятия позволяют осваивать ежегодно до 20 тыс. т морепродуктов. Морозильный рыболовный траулер «Бородино» вместимостью 4,4 тыс. т станет самым большим в составе флота компании. Приобретение позволит предприятию увеличить вылов сырья до 35 тыс. т в Охотском и Беринговом морях.
Соглашение о кредитовании на форуме во Владивостоке подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и учредитель АО «Дальрыба» Вячеслав Москальцов.
«Рыбная отрасль − одна из преобладающих по объему отраслей в кредитном портфеле ВТБ на Дальнем Востоке. Наша основная задача − финансирование проектов рыбодобывающих предприятий по наращиванию производственных мощностей. В текущей экономической ситуации им необходима системная поддержка для динамичного развития внутреннего спроса и импортозамещения», − прокомментировал Руслан Еременко.
«В сегодняшних реалиях развитие рыбодобывающей отрасли невозможно без сотрудничества с финансовыми институтами. Особенно, когда перед компаниями стоят серьезные задачи, такие как обновление флота, развитие перерабатывающих и холодильных мощностей. Наша компания давно работает с различными банками. На сегодня мы выбрали в качестве партнера ВТБ. В банке работают профессионалы, знающие не понаслышке о рыбной отрасли, что позволяет вести открытый и честный диалог», − отметил Вячеслав Москальцов.
ВТБ – один из основных финансовых партнеров рыбной отрасли, сельского хозяйства и пищевой промышленности Дальнего Востока. На них приходится около 46 млрд рублей в кредитном портфеле клиентов среднего и малого бизнеса банка в округе. С начала 2022 года объем кредитов предприятий отрасли увеличился на 20%.
Справка
АО «Дальрыба» − приморская рыбодобывающая компания, работает с 1959 года. Объекты промысла − минтай, сельдь, треска, северная креветка, крабы. Собственный рыбодобывающий флот предприятия включает три судна, численность сотрудников – 235 человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня Южно-Сахалинск представил проекты в рамках программы "Пять шагов" на ВЭФ
08:16 Сегодня ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство жилого комплекса во Владивостоке
- 11:21 Сегодня Губернатор взял на контроль ликвидацию последствий циклона на Сахалине
16:24 Сегодня В Сахалинской области построят пять объектов здравоохранения
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
16:44 2 Сентября На Сахалине женщина подделала документ о рождении ребенка и хотела получить деньги
15:47 2 Сентября В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
Выбор редакции
- 19:28 Сегодня ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона
- 17:07 Сегодня Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России
- 17:20 Вчера Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?