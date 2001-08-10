Судостроительный центр построят в Корсаковском порту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке губернатор Валерий Лимаренко подписал соглашение с компанией «Юматекс», которая рассчитывает вложить 6,5 млрд рублей в проект верфи на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Инвестор намерен на базе портовых сооружений бывшего рыбоконсервного завода в Корсакове развернуть строительство морских судов малой категории из композитных материалов. Правительство Сахалинской области со своей стороны поможет получить земельный участок. Компания «Юматекс» рассматривает вопрос о статусе резидента преференциального режима для получения мер государственной поддержки.

- Производство малых судов из композитных материалов - перспективный бизнес. Такая современная высокотехнологичная продукция нужна дальневосточным рыбакам для прибрежного промысла, туристическим компаниям для перевозок гостей. И очень важно, что ее будут производить на Сахалине. Результат – рост поступлений в бюджет и создание 800 новых рабочих мест, - сказал Валерий Лимаренко.

Планируется, что до 2026 года островная верфь выпустит до ста судов.

Участниками соглашения стали также министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ.