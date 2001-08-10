Южно-Сахалинск представил проекты в рамках программы "Пять шагов" на ВЭФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск вошел в список 100 городов страны, которые первыми принимают участие в этой инициативе. Программа "Пять шагов" запущена госкорпорацией ВЭБ.РФ — партнером областного центра в реализации ряда крупных социально-значимых проектов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В островной столице состоялся телемост с г. Владивосток, где в настоящий момент проходит ВЭФ. К прямой трансляции присоединились главы городов — Якутска, Магадана, Читы, Тюмени, Южно-Сахалинска — ставших первыми участниками программы на Дальнем Востоке. Они отметили важность инициативы и рассказали о проектах, реализуемых в муниципалитетах.
Главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, куратор программы «Пять шагов» Ирина Макиева, выразила благодарность лидерам региональных столиц и отметила отклик дальневосточных городов, так как они одни из первых «подхватили» эту инициативу и поддержали жителей в реализации их идей.
Как отметил мэр Сергей Надсадин, горожане активно отозвались на предложение администрации сделать областной центр еще более современным и привлекательным.
- Мы с радостью восприняли предложения наших жителей по улучшению городского пространства и уже приступили к реализации ряда идей. Приглашаю других представителей молодого поколения внести свои инициативы. Безусловно, мы поддержим все предложения, которые соответствуют направлениям программы. Вместе мы сможем создать город, в котором действительно будет комфортно всем, - сказал мэр.
Программа «Пять шагов» охватывает несколько направлений, призванных воплотить простые и быстрые решения для улучшения качества жизни горожан. Каждое из них объединяет разные инициативы: «Город рядом», «Сохрани планету», «Вдохни жизнь», «Добавь энергии» и «Собери своих». Проекты жителей могут касаться сферы обустройства общественных пространств, креативных идей, позволяющих создавать в городе современные центры притяжения для молодежи, организации среды для формирования полезных привычек и проведение мероприятий.
С мая южносахалинцы могли отправлять в адрес администрации свои предложения по развитию городского пространства. В итоге было отобрано порядка 60 проектов, которые будут воплощены в 17 направлениях программы. Наибольший запрос от жителей поступил на проведение мероприятий. В ходе пятого шага «Собери своих» запланирована организация экопрогулок, городских экскурсий и пикников, музыкальных фестивалей, воркшопов по развитию городской среды.
Сейчас в Южно-Сахалинске приступили к воплощению третьего шага программы «Вдохни жизнь», в ходе которого в областном центре появятся несколько граффити. Как отметила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ирина Андросова, работа над первым арт-объектом в активной стадии. Островные художники в рамках проекта «Паблик-арт» наносят изображение главных достопримечательностей Сахалинской области на техническое здание возле школы №1.
Автор проекта «Паблик-арт» Дарья Железняк, узнав о запуске программы «Пять шагов» в муниципалитете, предложила идею разместить граффити на городских объектах.
- Мне очень отозвался третий шаг программы «Вдохни жизнь». Мне хотелось бы, чтобы наш проект радовал людей, вносил яркие краски в облик города. Сейчас мы рассматриваем объекты, куда наша команда могла бы нанести другие изображения. Помимо того что мы делаем сейчас, мы запланировали воплотить еще несколько проектов. Я бы очень хотела, чтобы они реализовались, - добавила Дарья Железняк.
Отметим, реализация проектов в рамках программы «Пять шагов» запланирована до конца 2023 года.
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