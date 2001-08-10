08:16, | Новости экономики Сахалина и Курил
ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство жилого комплекса во Владивостоке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ профинансирует на 1,2 млрд рублей строительство нового жилого комплекса во Владивостоке. Проект реализует один из крупнейших застройщиков Приморского края – группа компаний «Эскадра». Комплекс будет сдан в конце 2024 года. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта заключено на ВЭФ-2022.
Жилой комплекс высотой 22 этажа на 210 квартир строят на первой береговой линии Амурского залива. Общая площадь объекта составит более 20,6 тыс. кв. м. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2024 года. Реализация проекта ведется с использованием счетов эскроу.
Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и председатель совета директоров ГК «Эскадра» Борис Поздняков.
«Увеличение объемов жилищного строительства – один из ключевых факторов социально-экономического развития Дальнего Востока. Это необходимое условие для комфортного проживания в регионе, развития смежных отраслей, поддержания занятости населения, поэтому для ВТБ поддержка стройки имеет стратегическое значение. Мы готовы не только наращивать финансирование отрасли, но и делиться с дальневосточными партнерами накопленной экспертизой и аналитикой для реализации жилищных проектов любого масштаба», – прокомментировал Денис Бортников.
«Мы ожидаем, что новый жилой комплекс будет высоко востребован, благодаря выгодному расположению, современной архитектуре, продуманному благоустройству территории. Сотрудничество в рамках проекта с таким надежным финансовым партнером как ВТБ станет еще одним преимуществом для покупателей», − отметил Борис Поздняков.
Справка
ГК «Эскадра» (Владивосток) работает на строительном рынке с 1998 года, реализует девелоперские проекты полного цикла. На 1 августа 2022 года занимает первое место в Приморском крае по объему текущего строительства − 149,8 тыс. кв. м (по данным Единого ресурса застройщика).
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