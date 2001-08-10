Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во Владивостоке в рамках ВЭФ прошёл мастер-класс по цифровым финансовым активам от компании «Атомайз». Мероприятие от первой в России токенизационной платформы, внесённой Банком России в профильный реестр, впервые вошло в формат деловой программы.
Эксперты разбирали со слушателями конкретные кейсы по цифровым финансовым активам (ЦФА). Это новый небиржевой рынок финансовых инструментов, который формируется при поддержке регулятора. На мероприятии можно было узнать, какие возможности открывают активы; в чём их практическая польза для бизнеса и инвесторов; а также обучиться на реальном интерфейсе. Важно, что в России цифровые финансовые активы получают законодательную поддержку. Это регулируемый рынок, что дает защиту прав участников, отметили на мастер-классе.
Одной из главных тем встречи стало то, что «Атомайз» до конца 2022 года планирует запустить торговлю активами с участием физлиц, правила уже поданы на регистрацию в Центробанк. «Уже этой осенью планируем первые пилотные розничные выпуски. Торговля будет вестись на базе номинального счета по модели DVP (одновременных расчетов между сторонами сделки)», – сообщила генеральный директор Екатерина Фроловичева.
Кроме того, стало известно, что компания предоставит возможность покупать металл у производителя через ЦФА. «Технологии "Атомайз" позволяют юридическим лицам и всем гражданам России, независимо от дохода, вложить любую сумму в самые разные базовые активы, например, драгоценные металлы. Блокчейн-решение гарантирует прозрачность и позволяет гражданам самостоятельно контролировать сделки без посредников. В ближайшем будущем мы видим распространение цифровых финансовых активов в разных сферах: цифровая ипотека, девелопмент, искусство", - цитирует ТАСС Екатерину Фроловичеву.
Кроме того, эксперты и аудитория обсудили, что «Атомайз» планирует своё развитие по модели партнёрства с банками. Руководство ведёт переговоры с крупными игроками, чтобы интегрировать продукт в приложения. Это может повысить уровень клиентского сервиса и принести дополнительный доход.
Ещё одной из поднятых тем стало развитие экологических паспортов продуктов в виде токенов. В кулуарах ВЭФа заявили, что выпуск инструмента станет драйвером развития экологической ответственности в России. Аудитория этого инструмента – промышленные компании.
Новый момент, о котором заявили на мастер-классе – благодаря технологии смарт-контрактов ЦФА позволят снизить стоимость привлечения финансирования для российского бизнеса. «Фактически ЦФА представляет собой программный код, который можно использовать многократно. С каждой новой эмиссией отдача от ЦФА растет. Можно сказать, что мы воспитываем бережное потребление финансовых продуктов. А если созданный смарт-контракт интересен другим эмитентам, автор может получать доход за каждую последующую сделку по модели royalty. В данном случае оператор играет роль некого магазина смарт-контрактов», – пояснила генеральный директор «Атомайз».
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