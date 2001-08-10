Власти островного региона и владелец Сахалинского морского пароходства будут вместе развивать транспортную инфраструктуру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подписи под соглашением о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума поставили губернатор Валерий Лимаренко и генеральный директор ООО «УК «Дело» Дмитрий Паньков, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Стороны будут вместе работать над развитием транспортно-логистической инфраструктуры в морских портах Холмск и Корсаков, грузоперевозок на паромной переправе Ванино - Холмск, каботажных перевозок и в целом транспортно-логистических услуг, в том числе с помощью проектов цифровой трансформации.
- Развитие любой территории, ее экономики и социальной сферы прямо зависит от транспортной инфраструктуры. Поэтому для нас так важно сотрудничество с Управляющей компанией «Дело». Через порты Корсаков и Холмск идет основной поток региональных грузов. Правительство области заинтересовано, чтобы они стабильно работали и развивались в интересах жителей Сахалина и Курил. Сейчас начинается модернизация Корсаковского порта, который должен стать одним из элементов Северного морского пути. Уверен, мы будем успешно сотрудничать в рамках этого проекта, который на десятилетия вперед определит пути развития транспортной инфраструктуры области, - сказал Валерий Лимаренко.
- В августе этого года Группа компаний «Дело» приобрела Сахалинской морское пароходство, таким образом, Сахалинская область стала российским субъектом непосредственного присутствия и приложения наших усилий. Все активы Группы всегда уделяют особое внимание развитию тех регионов, где они работают. В этом проявляется и социальная ответственность бизнеса и, безусловно, личная ответственность и бережное отношение каждого нашего сотрудника к своему родному краю. Уверен, что с правительством Сахалинской области и лично с губернатором Валерием Игоревичем Лимаренко у нас будет налажено плотное конструктивное взаимодействие по всем насущным вопросам, касающимся, но не ограничивающимся транспортно-логистической сферой, - отметил Дмитрий Паньков.
Участники соглашения также пришли к единому мнению о том, что на Сахалине для решения кадровых проблем отрасли следует организовать подготовку кадров по специальности «Логистика».
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