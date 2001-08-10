ВТБ и ФСК Регион будут совместно реализовывать жилищные проекты на Дальнем Востоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Банк ВТБ и ФСК Регион, входящая в структуру одного из крупнейших федеральных девелоперов Группы компаний ФСК, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в реализации проектов строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе. Церемония прошла на полях Восточного экономического форума.

Среди направлений сотрудничества – предоставление проектного финансирования и других услуг девелоперу, организация размещений ценных бумаг, ипотечное кредитование покупателей жилья.

«Создание комфортного жилья, доступной инфраструктуры на Дальнем Востоке – залог не только повышения уровня жизни местных жителей, но и создания стимулов для внутренней миграции в этот стратегический для России регион. Только с участием ВТБ на Дальнем Востоке строится около 300 тысяч кв. м жилья, эти показатели будем наращивать. Присутствие такого крупного игрока, как ГК ФСК на этом рынке означает применение передовых технологий, глубокой экспертизы, опыта. Со своей стороны, ВТБ намерен предоставлять для дальневосточных жилищных проектов компании финансирование на условиях, сходных с Москвой, делиться компетенциями», - сказал старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук.

«В наши планы входит масштабное развитие в регионах России, с объёмом реализации до 1 млн кв. м. До конца 2022 года мы планируем приобретение более пяти земельных участков во Владивостоке с общей площадью застройки порядка 200 тыс. кв. м для реализации проектов комплексной жилой застройки жилья комфорт, бизнес и премиум класса. Уверен, что с Банком ВТБ у нас сложится успешный опыт сотрудничества, а действующие в Банке программы и инструменты повысят доступность жилья для населения в регионах РФ», - отметил первый заместитель генерального директора ФСК Регион Роман Капинос.

«Комплексное развитие рынка строящегося жилья на Дальнем Востоке является приоритетной задачей государственного уровня. Мы готовы активно поддерживать проекты, направленные на масштабную и качественную застройку региона в партнерстве с крупнейшими застройщиками страны. ВТБ и ГК ФСК многие годы помогают российским семьям улучшать жилищные условия. В этом году банк провел более 800 ипотечных сделок, предоставив порядка 7 млрд рублей на покупку объектов от застройщика. Сотрудничество с ФСК даст возможность нашим дальневосточным заемщикам приобретать недвижимость в благоустроенных районах, в том числе используя льготные программы кредитования», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.