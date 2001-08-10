В Сахалинской области успели отремонтировать 7 общественных пространств из 28
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Семь общественных пространств благоустроили в Сахалинской области. Работы выполнили в Анивском, Долинском, Курильском, Холмском, Корсаковском и Макаровском районах, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Всего до конца года в островном регионе благоустроят 28 общественных территорий. На эти цели из областного бюджета выделено более 394 миллионов рублей, из федерального – более 76 миллионов.
Так, в селе Воскресенское Анивского района появилось общественное пространство с зоной отдыха. На территории обустроили зеленые зоны, спортивную площадку с тренажерами и беговой дорожкой, установили скамейки, качели и систему освещения, обустроили велодорожки.
В Долинске благоустроили сразу три общественные территории. Новый облик получил сквер Славы. На объекте отремонтировали входную группу, предусмотрели зоны отдыха и пешеходные дорожки, смонтировали освещение, обновили стеллу, разместили мемориальные доски памяти ветеранов Великой Отечественной войны и обелиск «Капсула времени». Новыми красками заиграли зеленые зоны, на которых высадили почти 3 тысячи цветов.
Также в Долинске благоустроили общественную территорию в границах улиц Комсомольской и Севастьянова. На площади 168 квадратных метров уложили тротуарное покрытие, установили скамейки и скульптуру, выполнили озеленение. В сквере имени Чехова завершено устройство лестницы, подпорных стенок и тротуарного покрытия.
В Курильске благоустроили сквер у Детской школы искусств. На общественной территории появились новое покрытие, входные арки, светильники в виде музыкальных инструментов, световые слова «Сквер искусств», архитектурные формы и новые зеленые насаждения.
Общественная территория при аллее Славы в Макарове получила пешеходные дорожки, лавочки, информационную стеллу, лестницу и пандусы. На объекте выполнили озеленение.
В селе Чехов Холмского района благоустроили общественную площадку – уложили новое покрытие и тактильную плитку, обустроили газон, высадили деревья, предусмотрели велопарковки.
Также во время совещания губернатору доложили о ходе реализации проекта «1000 дворов» на Дальнем Востоке, в рамках которого проводится капитальный ремонт придомовых территорий.
– К сегодняшнему дню за счет федеральных средств благоустроено 38 дворов. Работы выполнены в Анивском, Невельском, Ногликском, Поронайском и Тымовском районах. Всего до 1 октября на островах планируется отремонтировать 84 придомовые территории. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», – рассказала областной министр ЖКХ Наталия Куприна.
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