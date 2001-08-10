Сахалинские предприниматели могут предложить свои товары и услуги на московском портале поставщиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговая платформа открывает новые рынки сбыта для производителей и поставщиков услуг со всей страны. Сахалинская предпринимательница Елена Бутор считает, что эта площадка может быть полезна и островному бизнесу.

- Пока там заявки на товары и услуги в основном выкладывают покупатели из центральной России. И если сахалинские производители или поставщики услуг смогут решить вопросы с доставкой, то платформа будет для них полезной. С другой стороны, организации Сахалинской области могут заказывать там многие товары, но тут целесообразность тоже определяется логистикой. Значение портала для нас резко возрастёт, если там появятся заказчики и поставщики с Дальнего Востока, — сказала Елена Бутор.

На московской торговой платформе сейчас представлены заказчики из 39 регионов России и 270 тыс. поставщиков товаров и услуг. Ежедневно там заключаются более 300 контрактов. Объём торговых операций на площадке постоянно растёт: только за восемь месяцев 2022 года на портале были размещены более 177 тыс. заявок на общую сумму 22 млрд руб. А за последние четыре года там было опубликовано более 770 тыс. закупок стоимостью более 80 млрд руб.

Правила работы портала просты и прозрачны. Заказчик размещает список нужных ему товаров или услуг, устанавливает сроки, после чего сам определяет поставщика, наиболее подходящего под требования. Среди актуальных позиций на платформе представлены пищевые продукты, элементы благоустройства, мебель, медицинские товары, электроника, спортивные принадлежности, строительные товары и многое другое. Договор заключается дистанционно, а предложить свой товар может предприниматель из любого региона. При этом участвовать в закупках могут госзаказчики, а также юридические и физические лица.