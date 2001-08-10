ВТБ снизил до 1 рубля стоимость дополнительных услуг в рамках РКО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Клиенты малого и среднего бизнеса ВТБ могут подключить три дополнительные опции по расчетно-кассовому обслуживанию на специальных условиях - 1 рубль в месяц за опцию, а также получить скидку 15% на пакеты услуг для бизнеса при ежемесячной оплате. Акция по поддержке предпринимателей будет действовать до конца года в рамках программы лояльности "Бизнес-лига ВТБ" для всех клиентов банка.
Воспользоваться условиями акции могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Дополнительные опции помогают существенно увеличить объем операций, включенных в пакеты услуг для бизнеса. Это переводы до 100 тыс. рублей в месяц на счета физлиц в ВТБ и другие банки в рамках опции "Персональные переводы", до 50 дополнительных платежей на счета юрлиц в другие банки в рамках опции "Платежи плюс", а также внесение до 500 тыс. рублей наличной выручки на счет в отделениях и через банкоматы по бизнес-картам благодаря опции "Касса плюс".
Опции за 1 рубль доступны для подключения ко всем пяти пакетам услуг для бизнеса ВТБ: "На старте", "Всё по делу", "Самое важное", "Всё включено" и "Большие обороты". В рамках акции клиенты также могут получить скидку 15% на пакеты услуг для бизнеса при ежемесячной оплате (кроме "На старте" с бесплатным обслуживанием).
Активировать предложение можно в разделе программы лояльности "Бизнес-лига ВТБ" в интернет-банке ВТБ Бизнес или мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite.
ВТБ запустил комплексную программу лояльности для клиентов среднего и малого бизнеса "Бизнес-лига ВТБ" весной 2021 года. Она включает три премиальных уровня: "Профи", "Мастер" и "Легенда". Основой программы являются сервисные бонусы, которые доступны действующим клиентам при активном использовании банковских услуг. Клиенты получают преимущества при обслуживании и специальные условия от ВТБ и партнеров.
Подробная информация о мерах поддержки бизнеса от ВТБ на сайте банка.
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