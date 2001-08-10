Сахалинки могут пройти бесплатное обучение по бизнесу и выиграть грант

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предпринимательниц острова, женщин-руководителей компаний и тех, кто только планирует открыть свое дело, приглашают стать участницами курса «Бизнес-акселератор Lady007». Официальное открытие программы состоится 13 сентября в рамках Женского Форума в Южно-Сахалинске. После мероприятия женщин ждет 1,5 месяца обучения в режиме онлайн, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

Во время обучения женщинам расскажут о построении эффективных бизнес-моделей, обучат искусству коммуникации и самопрезентации, поделятся маркетинговыми трендами. С помощью курса участницы проанализируют свой бизнес с разных сторон, узнают, как его масштабировать и обеспечить стабильную финансовую отдачу. Познакомиться с полной программой обучения и зарегистрироваться можно на сайте ruslady007.ru.

По итогам обучения участницы разработают и представят свои бизнес-проекты перед экспертным жюри. В финале авторы лучших проектов получат призы, дипломы, премии, а также гранты и региональную поддержку на развитие своих бизнес-идей.

Организатором мероприятия выступают Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» и министерство экономического развития при поддержке правительства Сахалинской области.