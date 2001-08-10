На Сахалине при участии Газпромбанка планируют построить инфраструктуру для ТКО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Газпромбанк предлагает создать в Сахалинской области новые предприятия по переработке твердых бытовых отходов. Банк в составе группы инвесторов подал три частные концессионные инициативы в правительство региона. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.
В настоящее время банк, реализующий стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, принимает активное участие при выполнении задач по созданию новых современных и эффективных мощностей с использованием механизмов ГЧП в различных отраслях, в том числе, в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, отмечается в сообщении.
Проекты будут реализованы на основе концессии сроком на 25 лет с момента подписания концессионного соглашения. Предполагается, что в регионе будет создано три крупных объекта по переработке ТКО: на севере о. Сахалин мощностью 10 тыс. тонн в год, в центре острова мощностью 44 тыс. тонн в год, а также на юге мощностью 152 тыс. тонн в год. Инвестиции могут составить порядка 7 млрд рублей, ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2026 год.
«Мы уверены, что партнерство с Газпромбанком, обладающим исключительной экспертизой и ресурсами, поможет региону успешно и своевременно создать необходимые мощности по обращению с ТКО для сохранения окружающей среды и комфортной жизни жителей», - подчеркнул первый вице-президент Газпромбанка – начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.
«Опыт Газпромбанка в реализации крупных инфраструктурных проектов по всей стране позволит создать необходимую инфраструктуру на максимально выгодных для всех сторон условиях, что, несомненно, способствует экономическому росту региона и комфортной жизни людей», - отметил первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.
Планируется, что проекты будут реализовываться синхронно. Концессионерами проекта являются предприятия АО «Диджиталтех» – ООО «Ситиматик Сахалин Север», ООО «Ситиматик Сахалин Центр» и ООО «Ситиматик Сахалин Юг», где Газпромбанк выступает в качестве организатора финансирования и кредитора проектов. Генеральный директор АО «Диджиталтех», основной акционер и председатель совета директоров АО «Ситиматик» Сергей Котляренко отметил, что Сахалинская область – во многих отношениях уникальный регион и ее территориальные и географические особенности требуют решения серьезных логистических и производственных задач в рамках организации деятельности по обращению с отходами, поэтому компания рассчитывает применить практики, которые уже доказали свою эффективность в других регионах.
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