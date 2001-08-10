Ипотечный портфель ВТБ на Сахалине превысил 11 миллиардов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ипотечный портфель ВТБ в Сахалинской области увеличился с начала года на 4% и на 1 июля составил 11,1 млрд рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

После весеннего замедления кредитной активности сахалинцев в июне – вслед за снижением ставок – спрос на заемные средства вырос. В этом месяце объем ипотеки увеличился в 2,5 раза по отношению к маю, жители региона взяли в ВТБ жилищных займов на 264 млн рублей.

«Свыше 60% выданных за полугодие ипотечных кредитов пришлись на госпрограммы. Сейчас, когда ставки вернулись на уровень начала года, мы ожидаем роста доли стандартных программ и дальнейшего оживления сделок на вторичном рынке недвижимости. При этом восстановления кредитного рынка до прошлогоднего уровня не прогнозируем», – прокомментировала заместитель управляющего ВТБ в Сахалинской области Юлия Дунаева.

Вместе с ростом объемом кредитования физлиц банк стремится не допустить излишней закредитованности и повышенной долговой нагрузки клиентов. При необходимости ВТБ предлагает заемщикам меры поддержки - кредитные каникулы по государственным и собственным программам. C марта 2022 года банк предоставил жителям региона каникулы на сумму 570 млн рублей.