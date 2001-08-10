ВТБ выдаёт льготную ипотеку на строительство загородных домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения объекта недвижимости, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.
Ставка составляет 6,3% на весь срок кредита.
«Загородная недвижимость – один из немногих сегментов жилья, демонстрирующих стабильный рост спроса даже по сравнению с прошлым годом. При этом, по данным «Дом.рф», около 70% частных домов россияне строят без привлечения профессиональных подрядчиков. Такой подход, в том числе, не ограничивает в выборе подходящего места для стройки и позволяет реализовать индивидуальный проект. По нашим оценкам, уже до конца этого года объем сделок по программе может достигнуть 4 млрд рублей», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Николай Дубакин.
Для получения кредитных средств необходимо предоставить в банк заявление о стоимости строительства и проект возводимого объекта. Подробная смета, поручительство или иные виды дополнительного обеспечения не потребуются. Минимальная ставка 6,3% по кредиту доступна при условии личного страхования заёмщика и оформлении права собственности на дом в течение года с даты заключения кредитного договора. Залогом выступает земельный участок, на котором планируется строительство, а после возведения – дом.
Остальные условия кредитования соответствуют требованиям ипотеки с господдержкой. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Сумма ипотеки может достигать 12 млн рублей при строительстве в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей в других субъектах РФ. Средства возможно получить на срок до 30 лет. Подать заявку на ипотеку можно в контакт-центре ВТБ по номеру 1000 или в офисах банка.
В ВТБ приобрести на льготных условиях также возможно частный дом с земельным участком от застройщика. В рамках ипотеки с господдержкой финансирование доступно в размере до 12 млн рублей при покупке объекта в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и до 6 млн в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков возможно увеличение максимальной суммы кредита до 30 и 15 млн рублей соответственно. Минимальная ставка составляет 6,7% годовых на весь срок кредита. В рамках «семейной ипотеки» ВТБ предлагает кредиты от 3% максимальной суммой 12 млн рублей в столицах и 6 млн – в регионах, по Дальневосточной ипотеке - под 1,7% в размере до 6 млн рублей.
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