ВТБ на Сахалине увеличил выдачи кредитов наличными на 10%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Клиенты ВТБ в Сахалинской области в июле увеличили спрос на кредиты наличными до 326 млн рублей, что на 10% превышает результат июня, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке. Всего с начала года жители региона оформили в ВТБ более 2,3 тыс. потребительских кредитов на 1,7 млрд рублей.
Продажи займов для физлиц растут уже пятый месяц подряд, причем число сделок в целом по стране по сравнению с июнем выросло сразу на 22% и оказалось сопоставимым с рекордным в этом году февралем, когда рынок переживал ажиотажный спрос перед резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ.
«Июльские продажи потребкредитов на Сахалине стали максимальными в этом году за исключением февраля, когда выдачи достигли аномальных значений в ожидании роста ставки ЦБ. Активность заемщиков существенно возросла после возвращения кредитных ставок на уровень начала года. Вырос спрос на программы рефинансирования – они позволяют клиентам за счет снижения ставок значительно уменьшить свою платежную нагрузку», — комментирует заместитель управляющего ВТБ в Сахалинской области Юлия Дунаева.
С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов наличными, что позволяет заемщикам снизить свою платежную нагрузку в 1,5-2 раза. Ставка по продукту на сумму от 30 тыс. до 7 млн рублей составит от 5,4% с учетом дисконта при подаче заявки онлайн и оформления страхования. Воспользоваться программой можно на срок от 6 до 84 месяцев.
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