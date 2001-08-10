На Сахалине потратили 20 миллионов на поддержку молодых специалистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти 130 молодых специалистов получили финансовую помощь с начала года на Сахалине и Курилах, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве. Из регионального бюджета на поддержку этой категории работников направили около 20 миллионов рублей. Помощь оказывается молодым кадрам, которые трудятся в сферах образования, культуры, социальной поддержки, здравоохранения, сельского хозяйства и ветеринарии.

«Мы проводим большую работу по подготовке и привлечению молодых специалистов. От этого зависит будущее островного региона, его дальнейшее развитие. Нам нужны врачи, учителя, работники культуры, социальной сферы и сельского хозяйства – все те, от кого напрямую зависит качество жизни людей. Именно поэтому мы создаем и реализуем программы поддержки этих категорий работников», – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Для специалистов с высшим образованием размер помощи составляет почти 350 тысяч рублей, со средним профессиональным – около 260 тысяч. Пособие предоставляется в 2 этапа равными частями. Первую половину направляют через 2 месяца после подачи соответствующего заявления. Вторую – после первого года работы.

«За подъемными обращаются специалисты, которые приезжают трудиться в островной регион со всех уголков страны. Часто это наши сахалинские и курильские ребята, отучившиеся на материке и желающие работать на благо родной области. Основной поток заявителей мы ожидаем в ближайшие месяцы, когда специалисты получат дипломы и решат вопрос с трудоустройством. Помощью уже воспользовались почти 130 человек, но это лишь начало. К примеру, за весь прошлый год мера поддержки предоставлена более 600 молодым специалистам востребованных на островах профессий», – рассказала начальник отдела развития мер социальной поддержки регионального министерства социальной защиты Виктория Автухова

На финансовую помощь могут рассчитывать специалисты в возрасте до 30 лет включительно. Для этого необходимо заключить договор с работодателем – муниципальным или государственным учреждением – минимум на 5 лет. Важное условие – место трудоустройства должно располагаться на территории островного региона.

Обратиться за финансовой поддержкой необходимо в течение года после получения соответствующей профессии и заключения трудового договора.

По вопросам получения пособия необходимо обратиться в отделение центра социальной поддержки по месту жительства или позвонить на горячую линию министерства социальной защиты по номеру 8-800-201-0099.

Напомним, в июне фракция «Единой России» в Сахалинской областной Думе утвердила поправки в областной бюджет 2022 года. Наиболее важным стало дополнительное финансирование мер социальной поддержки населения. Социальная сфера одна из самых высоко финансируемых в Сахалинской области. Благодаря последним поправкам в областной бюджет на меры соцподдержки дополнительно было направлено 4,2 млрд.рублей.