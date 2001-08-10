Бизнес и власть на Сахалине обсудят вопросы энергосбережения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 28 июля, в региональном правительстве состоится форум «Реализация комплексного энергосбережения на территории Сахалинской области». Главная его цель – привлечь энергосервисные компании к работе на Сахалине и Курилах и организовать их взаимодействие с бюджетными, ресурсоснабжающими и другими организациями. Форум станет профессиональной бизнес-площадкой, где одновременно соберутся представители энергетических компаний и государственной власти, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительсьве.

– Снижение энергоёмкости российской экономики на сегодня является важной государственной задачей. Реализуемые проекты и мероприятия в области энергосбережения позволят повысить энергетическую эффективность. В частности, принятые меры в Сахалинской области – это вклад в сокращение эмиссии выбросов парниковых газов, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов.

– Наша задача – реализация комплексной программы энергосбережения в Сахалинской области, которая направлена на снижение потребления энергоресурсов. Мы хотим представить для потенциальных инвесторов энергосервисных компаний проекты, в которые они могут вложить средства в сфере ЖКХ и энергетики, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

На форуме будут организованы выступления специалистов по вопросам о нормативной правовой базе, лучших практиках в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, возможностях и преимуществах работы в рамках энергосервисных компаний.