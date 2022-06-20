На Сахалине при участии Газпромбанка будет построена новая школа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полях проходящего в Санкт-Петербурге ПМЭФ Газпромбанк и правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта строительства средней образовательной школы в г. Южно-Сахалинске с использованием механизмов ГЧП. Предварительная оценочная стоимость строительства школы площадью 24 тыс. кв. метров составляет три млрд рублей с возможностью обеспечения до 1 260 школьных мест.

- Один из главных элементов концепции #МЕГАИГРОКа – возведение в регионах образовательных объектов на принципах ГЧП, - отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус. - Кроме того, мы внимательно отслеживаем потребность ДФО в социальных объектах, так как в этом макрорегионе остро стоит вопрос снижения оттока населения.



По его словам, благодаря совместным усилиям сотрудничество банка с Сахалинской областью поднимется на новый уровень. Ожидаем, что уже совсем скоро школьники Сахалина смогут получать знания в высокотехнологичной комфортной образовательной среде.

- Сахалинской области нужна подготовленная молодежь, которая способна будет и далее развивать наши острова, - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Поэтому нужно создать подрастающему поколению все условия для учебы на территории региона. Вместе с Газпромбанком мы будем работать над совершенствованием местной системы среднего и высшего образования.



По словам Лимаренко, благодаря этому сотрудничеству в Южно-Сахалинске появится современная средняя школа. В ней юным жителям области предоставят все возможности для получения знаний. А получить высшее образование, заняться наукой островная молодежь сможет в "Кампусе СахалинTech", научном и образовательном комплексе, который создается на базе островного университета.