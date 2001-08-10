Юрий Трутнев: Необходимо максимально освободить бизнес от бюрократических избыточных контрольных требований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Меры по повышению эффективности государственной поддержки бизнеса на Дальнем Востоке в условиях внешних ограничений сегодня обсудили на состоявшемся во Владивостоке межведомственном совещании под председательством заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева. В режиме видеоконференции участие в совещании принял губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин, открывая совещание, отметил, что в изменившихся реалиях внешнего санкционного воздействия Дальний Восток становится для России новыми «воротами» в сторону рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. В связи с этим главной задачей для всех уровней власти, прокуратуры, контрольно-надзорных и правоохранительных ведомств остается неукоснительное обеспечение законности в данной сфере.

О правильном векторе межведомственного взаимодействия по защите бизнеса свидетельствует позитивная динамика – рост числа резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, увеличение численности рабочей силы, снижение количества безработных граждан.

Из свыше 20 тысяч заявленных ведомствами на текущий год проверок – прокуратурой исключено более половины (10,6 тыс.). По заявлениям органов контроля на внеплановые мероприятия отказано в согласовании по 68 процентам (1,3 тыс.) проверок.

Вместе с тем практика прокурорского надзора наряду с положительными тенденциями показывает наличие отдельных проблем, решение которых требует дополнительных усилий. Общая сумма просроченной задолженности заказчиков по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимательским сообществом на Дальнем востоке составляет свыше 460 миллионов рублей. Повсеместно прокуроры принимают меры по надлежащему обеспечению резидентов ТОР земельными участками. Серьезной проблемой, с которой сталкивается бизнес, является ненадлежащее межведомственное взаимодействие различных уровней власти на стадии планирования строительства инфраструктуры для резидентов ТОР, а также недостатки в организации работы по подбору подрядчиков для выполнения проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ, контролю за их деятельностью.

По словам вице-премьера Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ Юрия Трутнева, одной из важнейших задач, стоящих сегодня, является максимальное освобождение бизнеса от бюрократических, избыточных, контрольных, а часто и незаконных требований. Необходимо обеспечить таким образом значительное увеличение скорости реализации инвестиционных проектов, позволив вовлечь в развитие экономики максимальное количество граждан Российской Федерации. Надо разработать собственные технологии взамен утраченных при разрыве цепочек международной интеграции, обеспечить выпуск комплектующих, поставки которых в Российскую Федерацию прекратились. Важнейшее значение имеет повышение провозных мощностей направленных на Восток логистических коридоров.

– Как раз в части взаимодействия с контрольными органами, проверяющими органами, на мой взгляд, очень много возможностей для того, чтобы люди увереннее чувствовали в бизнесе. Потому что бизнес – это всегда риск. Люди берут на себя огромную ответственность. Они должны быть уверены, что и власть, и контрольные органы, надзорные рядом с ними, что они будут помогать, что будут наказывать только в том случае, когда люди умышленно перешли черту закона. Мы будем вносить предложения, связанные с практическим запретом проверок на период инвестиций, то есть пока предприятия строятся, на мой взгляд, надо проверять только вопросы, связанные с безопасностью людей при строительстве, а со всем остальным можно подождать, пока предприятие не существует, не получает прибыль, – отметил вице-премьер Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ Юрий Трутнев.

Напомним, на территории Сахалинской области действует 3 территории опережающего социально-экономического развития – «Горный воздух», «Южная» и «Курилы». Резидентами ТОР зарегистрировано 47 компаний, которыми запланирована реализация проектов на сумму более 57 миллиардов рублей и создание порядка 5 тысяч новых рабочих мест до 2026 года. На текущий момент в регионе инвестировано около 29 миллиардов и создано более 2 тысяч рабочих мест.