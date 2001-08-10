Сахалинцам дали попробовать сыры местного производства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители и гости областного центра попробовали новую продукцию в ходе дегустации, которую организовал один из сетевых магазинов. На ней были представлены сыры "Российский" жирностью 50 процентов и "Голландский" жирностью 45 процентов, рассказали ТИА "Острова" в Корпорации развития Сахалинской области.

Современный животноводческий комплекс "Грин Агро-Сахалин"» создан в рамках территории опережающего развития "Южная" при поддержке правительства региона и "Корпорации развития Сахалинской области". Цель - обеспечить продовольственную безопасность территории со сложной логистикой. Животных для сахалинского хозяйства завозили из Приморского края и Дании, которая является поставщиком племенного крупного рогатого скота молочного направления. Сегодня дойное стадо превышает 1700 голов. Коровы "Грин Агро-Сахалин" дают пятую часть сырого молока всего островного региона. Валовое суточное производство – до 40 тонн. В дальнейшем объемы будут расти. В декабре прошлого года компания начала производство молока пастеризованного, сметаны, кефира и ряженки на собственном молокозаводе. Недавно ассортимент был расширен. Предприятие впервые на Сахалине запустила производство полутвердых сыров. Первые партии новой продукции начали поступать в островные магазины.

– Благодаря реализации инвестиционного проекта в нашем регионе создано самое современное сельскохозяйственное производство. Теперь Сахалинская область будет меньше зависеть от поставок основных продуктов питания из других регионов нашей страны и из-за рубежа. Важно также, что на столе сахалинцев и курильчан появляются натуральные и качественные молочные продукты местного производства, - сказал исполнительный директор "Корпорации развития Сахалинской области" Дмитрий Вдовин.

Дегустация сыров от резидента ТОР вызвала большой интерес.

- Покупатели реагируют очень хорошо, особенно когда слышат, что это сахалинская продукция, охотно пробуют. Сыр от "Грин Агро-Сахалин" у нас в продаже появился недавно и уже пользуется популярностью, - отметила Дина Черенкова, маркетолог торговой сети, организовавшей дегустацию.

- Вкусный сыр, - высказал свое мнение житель Южно-Сахалинска, попробовав сахалинский "Голландский".

- Очень понравилось, - поддержал его другой, отведав "Российский".

С выходом на плановые показатели завод "Грин Агро-Сахалин" будет ежедневно выпускать до пяти тонн сыров различных наименований. Ассортимент - из восьми наименований. Кроме "Голландского" и "Российского", на прилавки сахалинских магазинов будет поступать "Сметанковый", "Гауда", "Тильзитер", "Витязь", "Маасдам" и "Пармезан".